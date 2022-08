Fyringsolje vil gå ned i morgen

Maksimalprisen for diesel (oppvarming) vil være €1,2192 per liter (-€0,0256) for mindre enn 2000 liter og €1,1873 per liter (-0,0256 €) for 2000 liter.







For fyringsolje 50S er den nye prisen 1,1965 euro per liter (-0,0278 euro) for bestillinger under 2000 liter og 1,1646 euro per liter (-0,0278 euro) for bestillinger fra 2000 liter.

Alle priser

Diesel gassolje (oppvarmingsapplikasjon)

Diesel (<2000L) EUR/L 1,2143 (-0,0256)

Diesel (fra 2000 liter) € / liter 1,1824 (-0,0256)

Dieselolje (bruk til landbruk)

Dieselolje (Landbruk) (<2000L) EUR/L 1,1915 (-0,0256)

Dieselolje (landbruk) (fra 2000 liter) € / liter 1,1596 (-0,0256)

Diesel gassolje (I&C-applikasjon)

Diesel gassolje (IND & COMM) (VED PUMPEN) EUR / L 1,3200 (-0,025)

Dieselolje (syntetisk og kommersiell) (under 2000 liter) EUR / L 1,2192 (-0,0256)

Diesel gassolje (syntetisk/kommersiell) (fra 2000L) Euro/L 1,1873 (-0,0256)

diesel oppvarming

Dieselvarme 50S (ved pumpe) EUR/L 1,3020 (-0,028)

Oppvarming diesel 50 sek (<2000L) EUR/L 1,1965 (-0,0278)

Dieselvarme 50 sekunder (fra 2000 liter) EUR / liter 1,1646 (-0,0278)

Disse prisene (prisene) skyldes svingninger i prisene på petroleumsprodukter og/eller viktige komponenter som er iboende i deres sammensetning (komponenter) i internasjonale markeder.