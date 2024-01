Fysikere gjør gjennombrudd med grafenspintronikk.

Fysikere ved National University of Singapore har utviklet et konsept for å direkte indusere og kvantifisere spinndeling i todimensjonale materialer. Ved å bruke dette konseptet oppnådde de eksperimentelt høy tunbarhet og høy grad av spinnpolarisering i grafen. Denne forskningsprestasjonen har potensial til å fremme feltet todimensjonal (2D) spintronikk, med applikasjoner for laveffektselektronikk.

Joule-oppvarming utgjør en stor utfordring i moderne elektronikk, spesielt i enheter som personlige datamaskiner og smarttelefoner. Dette er en effekt som oppstår når strømmen av elektrisk strøm gjennom et materiale produserer termisk energi, og dermed øker temperaturen på materialet.

En mulig løsning innebærer å bruke spinn i stedet for ladning i logiske kretser. Disse kretsene kan i prinsippet tilby lavt strømforbruk og ultrarask hastighet, takket være reduksjon eller eliminering av Joule-oppvarming. Dette ga opphav til det fremvoksende feltet av spintronikk.

Grafen er et ideelt 2D-materiale for spintronikk, på grunn av sin lange spinn-diffusjonslengde og lange levetid, selv ved romtemperatur. Selv om grafen ikke er spinnpolarisert i seg selv, kan det fås til å vise spinn-splittende oppførsel ved å plassere det i nærheten av magnetiske materialer. Det er imidlertid to hovedutfordringer. Direkte metoder for å bestemme spinndelingsenergien mangler, og det er en begrensning på spinnegenskapene og avstemmingsevnen til grafen.

Fremskritt innen grafenspintronikk

Et forskerteam ledet av professor Ariando fra NUS Institutt for fysikk har utviklet et innovativt konsept for å direkte kvantifisere spinndelingsenergien i magnetisk grafen ved å bruke Landau fan shift. Landau vifteforskyvning refererer til forskyvningen ved skjæringspunktet når man plotter lineære tilpasninger av oscillasjonsfrekvensen med ladningsbærere, som skyldes splittelsen av energinivåene til ladede partikler i et magnetfelt. Den kan brukes til å studere de grunnleggende egenskapene til materie.

I tillegg kan den induserte spinndelingsenergien justeres over et bredt område ved å bruke en teknikk som kalles feltkjøling. Den høye spinnpolarisasjonen observert i grafen, kombinert med dens evne til å justere spinndelingsenergien, tilbyr en lovende vei for utviklingen av 2D-spintronikk for elektronikk med lav effekt.

Resultatene ble nylig publisert i tidsskriftet Avansert materiale.

Eksperimentell validering og teoretisk støtte.

Forskerne gjennomførte en rekke eksperimenter for å validere deres tilnærming. De begynte med å lage en magnetisk grafenstruktur ved å stable enkeltlags grafen på toppen av et magnetisk isolerende oksid Tm. 3 tro 5 Åh 12 (TMIG). Denne unike strukturen tillot dem å bruke forskyvningen av Landau-viften til å direkte kvantifisere dens spinndelingsenergiverdi på 132 meV i magnetisk grafen.

For ytterligere å bekrefte det direkte forholdet mellom Landau-vifteforskyvningen og spinndelingsenergien, utførte forskerne feltkjølingseksperimenter for å justere graden av spinndeling i grafen. De brukte også sirkulær magnetisk røntgendikroisme ved synkrotronlyskilden i Singapore for å avsløre opprinnelsen til spinnpolarisering.

Dr Junxiong HU, seniorforsker ved NUS Institutt for fysikk og hovedforfatter av forskningsoppgaven, sa: «Vårt arbeid løser den langvarige kontroversen innen 2D-spintronikk, ved å utvikle et konsept som bruker vifteforskyvning av Landau for å direkte kvantifisere spinndeling. i magnetiske materialer.

For ytterligere å støtte deres eksperimentelle funn, samarbeidet forskerne med et teoretisk team ledet av professor Zhenhua QIAO ved University of Science and Technology i Kina, for å beregne spinndelingsenergien ved å bruke første-prinsippberegninger.

De oppnådde teoretiske resultatene stemte overens med deres eksperimentelle data. Videre brukte de også maskinlæring for å tilpasse deres eksperimentelle data basert på en fenomenologisk modell, som tillater en dypere forståelse av avstemmingsevnen til spinndelingsenergi ved feltkjøling.

Professor Ariando sa: «Vårt arbeid utvikler en robust og unik rute for å generere, oppdage og manipulere elektronspinn i atomtynne materialer. Den demonstrerer også praktisk bruk av kunstig intelligens i materialvitenskap. Med den raske utviklingen og betydelig interesse for feltet 2D-magneter og stabling-indusert magnetisme i atomtynne Van der Waals-heterostrukturer, tror vi at resultatene våre kan utvides til andre 2D-magnetiske systemer.

Basert på denne proof-of-concept-studien, planlegger forskerteamet å utforske manipulasjon av spinnstrømmen ved romtemperatur. Målet hans er å bruke funnene hans til utviklingen av 2D-spinnlogiske kretser og magnetiske/sensoriske minneenheter. Evnen til effektivt å justere spinnpolarisasjonen av strøm gir grunnlaget for å realisere helelektriske spinnfelteffekttransistorer, og innlede en ny æra med lavt strømforbruk og ultrarask elektronikk.