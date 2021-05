G-10s mest aggressive sentralbankmann ser fremdeles ‘betydelige’ risikoer

(Bloomberg) – Sysselmannen i Norges sentralbank bemerket at det vedvarer en rekke risikoer som kan påvirke planene om å avvikle pengestøtten, blant bekymringene om tregheten med vaksinelanseringer i Europa.

“Det er betydelig usikkerhet angående helsesituasjonen, infeksjonsfrekvensen og vaksinasjonsutsiktene,” sa guvernør Oystein Olsen i et intervju torsdag.

Han snakket kort tid etter at sentralbanken kunngjorde sin beslutning om å holde hovedrenten på null, som forventet. Banken gjentok også et signal om at den vil øke rentene senere i år, og plassere Norge i en egen liga i den rike verden.

I likhet med andre land venter Norge på at nok folk skal bli vaksinert for å la økonomien gjenåpne. For nå har immuniseringsprogrammet blitt avbrutt av en marsbeslutning om å skrinlegge AstraZeneca Plc-vaksinen, blant bekymringer om risikoen for blodpropp. Neste uke skal en komité ta stilling til hvordan Norge vil bli påvirket hvis den også utelukker Johnson & Johnson fra vaksinasjonsprogrammet, slik nabolandet Danmark gjorde denne uken.

Men torsdag endret Norges Bank språket i sitt syn, og fjernet ordet “betydelig” fra vurderingen av usikkerheten som ligger foran oss. I Nordea Bank Abp, Nordens største utlåner, tok analytikere utelatelsen som et tegn på at en renteøkning kunne forekomme i Norge i begynnelsen av september.

Olsen prøvde å bagatellisere slike spekulasjoner.

“Begrunnelsen for denne lille ordendringen” gjenspeiler “ganske enkelt at sommeren, høsten, andre omgang, nærmer seg, sammenlignet med begynnelsen av mars,” sa han.

Hva Bloomberg Economics sier …

“Vi forventer en økning i veksten i 2. kvartal slik at sentralbanken kan ta av i desember og øke to ganger i 2022. Styringsrenten skal nå 1,5% innen utgangen av 2024.”

–Johanna Jeansson, nordisk økonom

Enten Norges Bank hever hovedrenten i september eller desember, er den fortsatt den mest aggressive i gruppen av ti land med mest omsettede valutaer. Den europeiske sentralbanken er fortsatt sterkt forpliktet til nødstimuleringen, og Riksbanken i nabolandet Sverige har signalisert at den ikke vil bevege seg bort fra nullrenten før i 2024.

Olsen sa torsdag at utviklingen i Norges økonomi ikke berettiger en ny prognose sammenlignet med hans marsutsikter. Han sa også at til tross for forstyrrelsene, ser det ikke ut til at Norges vaksineprogram står overfor store forsinkelser. Som et resultat holder bankens offisielle veiledning en renteøkning “i andre halvdel” av 2021, sa han.

© 2021 Bloomberg LP