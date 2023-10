G7 er bekymret for handelsrestriksjoner fra Russland og Kina

Handelsministre fra store industrialiserte demokratier som møttes denne helgen i Osaka, vestlige Japan, understreket det «grunnleggende behovet for rettferdig konkurranse i internasjonale handelsforbindelser» og «viktigheten av et fritt og rettferdig handelssystem basert på rettsstaten».

De «fordømte Russlands ødeleggelse av ukrainsk korneksportinfrastruktur» etter at Moskva i juli nektet å fornye en avtale som tillot Kiev å eksportere korn som er kritiske for verdens matsikkerhet.

G7-ministrene (Frankrike, Japan, USA, Canada, Tyskland, Italia, Storbritannia) ba om «umiddelbar opphevelse av alle tiltak som unødvendig begrenser handelen,» spesielt på japansk matimport, rettet mot Beijing og Moskva uten å navngi dem.

Kina og Russland stanset nylig import av japansk sjømat etter at Tokyo dumpet vann fra tsunamiherjet kraftverk i Fukushima Daiichi (nordøst for Japan) i sjøen i 2011.

«Det er viktig at restriksjoner på import av matvarer er basert på vitenskapelige data» og i samsvar med internasjonale regler, bekreftet G7, mens vannutslippet fra Fukushima ble verifisert av International Water Agency Atomic Energy Agency (IAEA).

«Økonomisk tvang»

Mens slutterklæringen ikke nevnte Midtøsten, kunngjorde den japanske diplomatiske sjefen Yoko Kamikawa, som ledet møtet, under en pressekonferanse at han også var bekymret for at «usikkerheten øker på grunn av den nylige situasjonen i Israel». og Palestina.

Diskusjoner under det to dager lange toppmøtet fokuserte generelt på «økonomisk tvang» og konkurransehemmende praksis, der noen land bruker økonomiske sanksjoner for å presse andre, igjen implisitt til Kina.

«Utfordringen til denne G7 er å vise at handel ikke er problemet, men en del av løsningen,» sa den franske utenriksministeren Olivier Becht, og la til: «Dette er Frankrikes dypeste tro: vårt tak er suverenitet, ikke proteksjonisme. kom deg dit.»

G7, som ønsker å redusere sin avhengighet av import, spesielt fra Kina og Russland, sa at de burde «fortsette arbeidet med å etablere spenstige og pålitelige forsyningskjeder for essensielle varer som kritiske mineraler, halvledere og batterier.»

Helgens diskusjoner fokuserte også på matsikkerhet, klimaendringer og reform av Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Ulike bilaterale møter ble holdt på sidelinjen av toppmøtet som inviterte tredjeland som Australia og India.

En avtale om fri flyt av data mellom EU og Japan ble kunngjort lørdag, og handelsrepresentanter fra EU og Australia ble forventet å bruke mer enn fem år på å prøve å sluttføre en frihandelsavtale i boksene sine.