USAs president Joe Biden tvitret: «Sammen med G7 vil vi forby russisk gull, Russlands viktigste eksportkilde.»

De syv stormaktene (Tyskland, USA, Frankrike, Canada, Italia, Japan, Storbritannia) formaliserer sitt engasjement på slutten av tirsdagens møte, men Washington, London, Ottawa og Tokyo er allerede der og allerede mobilisert.

Den britiske statsministeren Boris Johnson har sverget at forbudet mot nyutvunnet gull i Russland vil «direkte angripe russisk oligarki og ramme hjertet av Putins krigsmaskin», uten å sikte mot gullet som allerede er solgt.

Risiko for «tretthet»

Vesten har allerede tatt flere runder med sanksjoner mot Russland, som går inn i sin femte måned med krig mot Ukraina.

Men etter de russiske angrepene på den ukrainske regjeringen i Q søndag morgen, sa Mr. Krever videre den «barbariske» handlingen fordømt av Pita.

Stilt overfor risikoen for «tretthet» nevnt av Boris Johnson i den vestlige leiren, lanserte den amerikanske presidenten en ny oppfordring til G7 og NATO-solidaritet mot Moskva.

Mr Biden sverget før Vladimir Putin i et intervju med Olaf Scholes at «på en eller annen måte vil NATO og G7 splittes. Men vi gjorde ikke det, vi vil ikke gjøre det.»

Den tyske kansleren, som var vertskap for toppmøtet, berømmet samholdet til de «Putin uventede» allierte og oppfordret hvert land til å «dele ansvar» for å møte de økende utfordringene i denne konflikten over tid.

Mens russiske tropper rykker frem mot Donbass, vil Ukrainas president Volodymyr Zhelensky gripe inn via videokonferanse på mandag.

Boris Johnson og Emmanuel Macron «erkjente at dette var et viktig øyeblikk i utviklingen av konflikten og at det var mulig å endre krigens gang,» sa en talsmann for den britiske regjeringen.

Det er ingen løsning i «nå»-forhandlingene

Imidlertid erkjente han at antallet deres ikke var nok til å beseire Storbritannias statsminister.

Foran det spektakulære panoramaet av alpetoppene løste lederne båndene for et tradisjonelt familiebilde, med en liten pause før flere arbeidsøkter.

Med de første intervjuene viet den globale økonomiske uroen, vil konflikter og deres konsekvenser oppta mye av debatten, fra trusler om matmangel til økende inflasjon, inkludert energikrisen.

Joe Biden ønsker å bevise for sine allierte at å motsette seg Russland og å konfrontere Kina er absolutte, ikke motstridende, motiver.

G7 ønsker å motarbeide Kina og dets «nye silkeveier» spesielt, og investerer tungt i infrastrukturen til tilbakestående land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Søndagsledere planlegger å delta.

Svake ledere

Ledere av Indonesia, India, Senegal, Sør-Afrika og Argentina er også invitert til dette årlige toppmøtet, hvor Vesten ønsker å utvide United Democratic Front mot trusselen om en leir skapt av Russland og Kina.

Disse fremvoksende økonomiene er spesielt sårbare for risikoen for matmangel, en eksplosjon av energikostnader forverret av krigen i Ukraina, og en klimakrise.

Klimaaktører forventer solid forbedring fra G7, inkludert «planlegging» for fullstendig eliminering av fossilt brensel. Greenpeace ønsker å minnes en nødsituasjon ved å sette opp et banner på toppen av Zugspitze, Tysklands høyeste punkt som dominerer Elma.

Bilaterale diskusjoner avslutter sesjonene, som begynner med et møte mellom Olaf Scholes og Joe Biden, de to lederne om vanskelige situasjoner i sine egne land.

Den tyske kansleren satser på å gjenvinne den synkende populariteten til G7 de siste månedene, og unnlater å vise solid støtte til Kiev.

I et land som er hardt rammet av høy inflasjon, står den amerikanske presidenten fortsatt overfor et ødelagt USA etter at Høyesterett utfordret hans rett til abort.

Franskmannen Emmanuel Macron tapte for en uke siden for å få absolutt flertall i den franske nasjonalforsamlingen, og vil måtte forholde seg til andre partier, en enestående plikt for ham. Svekket av «partygate» Mr. Ifølge Johnson gjorde partiet hans dårligere enn forventet fra meningsmålinger, som så dem på å få om lag to tredjedeler av setene.