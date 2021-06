G7 News Live: Protester på G7 mens verdensledere ser røde piler fly over Cornwall | politiske nyheter

Analyse: Nord-Irland-linjen forårsaker forstyrret og langvarig utseende i Cornwall

Noen analyser av hvordan Nord-Irlands protokoll har blitt sølt fra G7 Diplomatisk redaktør Dominic Wagorn Nå …

Dette betyr en ny oppgradert G7. United and revived er klar til å akseptere de store utfordringene i vår tid.

Det blir ingen bitterhet og byste i Trump-tiden. Men på kvelden før den siste dagen ønsket de britiske vertene, for ikke å snakke om amerikanerne, det virkelig.

Det er absolutt en fornyet følelse av formål og forpliktelse til å samarbeide som allierte for å bekrefte G7-alliansens politikk.

Men Brexit og spesielt Nord-Irlands etikk ødelegger det inntrykket. Splittelsen over Nord-Irlands protokoll har ikke blitt smalere. Retorikken på britisk side skjerpes.

For deres del er europeerne sta; Koden ble signert av Storbritannia og deres ord må følges.

Det var ingenting å forhandle om, sa den franske presidenten Emmanuel Macron før han kom til Cornwall. Han gjentok lignende følelser da han møtte statsminister Boris Johnson lørdag.

Britene sier at de fortsatt venter på et praktisk kompromiss. Men det er vanskelig å gå på akkord når den andre siden sier at det ikke er noe å forhandle om. Den britiske regjeringen er tydelig frustrert over at saken skyer toppen.

Du kan lese mer Her.