Gå inn i skoene til en college-president på Two Point Campus

Two Point Campus-videospillet er utviklet av Two Point Studios og utgitt av Sega, og vil bli utgitt 9. august 2022 for PlayStation, Xbox, Switch og PC. Den gode nyheten for Xbox Game Pass-eiere er at spillet vil være tilgjengelig i katalogen fra utgivelsesdagen.

Two Point Campus minner om simulerings- og ledelsesspillene som gledet spillere på 90-tallet. Disse blir svært sjeldne i dag. I fem år nå har det lille britiske studioet Two Point Studios ført sjangeren oppdatert. I 2018 lanserte han Two Point Hospital, en åndelig etterfølger til det klassiske temasykehuset utgitt i 1997. Suksess, full av humor!

Når skal man administrere en universitetscampus

Utviklerne brukte samme oppskrift og samme grafiske design på Two Point Campus. Denne gangen forlater vi sykehusmiljøet og drar til universitetscampusene. Som enhver god ledelsessimulering må du skape, skape, forbedre, tilfredsstille, ansette ansatte, tjene penger og bruke dem. Oppmerksomhet på gleden og behovene til lærere, assistenter og studenter er også viktig. Den grunnleggende formelen i spillet er: utdanning, healing og utvidelse. Fullt program!

Som kansler starter du karrieren på et lite, landlig universitet som ikke har store forventninger til deg. Det er bra fordi det lar deg lære det grunnleggende. Men snart vil ting bli vanskelig og det vil bli mer komplisert å nå målene dine.

Hvert universitet tilbyr forskjellige universer å utforske. For eksempel, School of Night, en skole for trollmenn, utdanner hemmelige agenter eller fremtidige arkeologer. Utover coaching er det opp til deg å velge utvendig planløsning, overnatting, toaletter og aktiviteter og tjenester som tilbys studentene. Den eneste begrensningen er som alltid lommebokstrengene!

En allestedsnærværende vits

Dette var allerede tilfelle med Two Point Hospital: humor er allestedsnærværende i spillet. Ledelsen er ikke skremmende med Two Point Campus. Derfor zoomer vi gjerne inn for å observere situasjonene i hverdagen på campus. Det er alltid noe som skjer i klasserommet, biblioteket eller toalettet! Og hvis du opplever at det mangler litt i kontekst, er det alltid en voiceover som blarer gjennom hallene på universitetet for å holde deg tilkoblet gjennom hele eventyret ditt.

Perfekt passform for konsoller

Ofte rimer ikke ledelsesspillet på hjemmekonsollen. Ja, det rimer, men spillere som vokste opp på 90-tallet vet at den beste måten å spille et ledelsesspill på er på en PC med tastatur og mus. Vi har alltid en viss bekymring når vi spiller et konsollspill som dette. Etter suksessen med Two Point Hospital, bekymret vi oss ikke så mye. Vi fikk raskt bekreftelse: Selv om det tok litt tid å overføre grensesnittet effektivt, er Two Point Campus perfekt egnet til å spille på en TV med en kontroller i hendene.

Vår dom

Ved å sette spilleren i skoene til en universitetsdirektør, tilbyr Two Point Campus en original opplevelse. Det er et rikt, komplett og tilgjengelig administrasjonsspill for alle spillere. Tross alt er dette hans varemerke, han glemmer aldri å ha det gøy!

Se lanseringstraileren: