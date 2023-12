Gå til Batshuayi flyplass!

Fenerbahçes ledelse har gjort det kjent de siste dagene at de ikke lenger regner med Michy Batshuayi. Nå, seks måneder før kontrakten hans går ut, er det usannsynlig at Tyrkias største by vil se ham forlate de kommende ukene.

I sosiale nettverk, mer presist Instagram, la den belgiske internasjonale spissen ut et bilde av et fly. Nyheter som sier mye når vi vet at han ikke skal bo på Fenerbahce så mye lenger. Nå gjenstår det bare å vite hvor Boeing tok av. Belgia? England? vil fortsette. Merk at flere belgiske klubber nylig har uttrykt interesse for Michy Batshuayi. Hjemreise ser imidlertid ikke ut til å stå i kortene for 30-åringen fra Brussel.

Michy Batshuayi

Denne sesongen har slagmannen scoret fem århundrer i atten kamper i alle konkurranser. For ikke å glemme hans tre assist. Hvis tidligere Standard de Liège og Olympique de Marseille hadde mindre god statistikk på siste trening, er det også og fremfor alt fordi han spiller så lite. Ankomsten av Edin Dzeko hjalp heller ikke på saken. Dessuten har den bosniske spissen allerede scoret seksten ganger på tjueen opptredener. Så det er ikke lett for Michy Batshuayi å prestere bra. Forhåpentligvis vil han fra nå av finne en klubb hvor han kan uttrykke seg igjen. Et avgjørende valg, bare måneder før euroen.

