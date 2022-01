“Ukrainas tilnærming til EU er mer gradvis enn vi trodde … den har ikke kommet siden 2014. Ukraina har gjort store fremskritt i å utvikle en politisk og økonomisk modell siden Sovjetunionens kollaps. Til tider spilte det inn i to ting . , Men mange russere måler det ikke “, Analyse av Cevipol av Coline Maestraci.

SykFederico Santopinto, GRIP-forsker, ekspert på europeisk integrasjon i sikkerhetsspørsmål “Det løsrevne landet bør ikke bli bedt om å ta et klart valg … det vil si at Ukraina bør velges mellom EU-avtalen og den russiske tollunionen. Dette er en feil Ukraina så på som en grense, ikke en bro. Av europeere og russere.”

“EU hadde en klar visjon og visste at det kom til å sette Ukraina i en prekær posisjon.” Analyser UCLouvains ekspert for sin del. “Dette er Ukrainas evige drama.”, fortsetter Laetitia Spetschinsky: “Hun er kjernen i dette synet på nullsumsspillet. Det er det ene eller det andre. Hun må velge en av to krefter.”. I juni 2014 vil Ukraina og EU endelig undertegne den økonomiske delen av unionsavtalen.