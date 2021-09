Gabby Petito -oppdatering: Klesvaskadvokat -samarbeid og politi som søker etter YouTube fortsetter siste nytt

Foreldrene til den savnede jenta kommer med en følelsesmessig bønn om at datteren skal komme tilbake

En politirapport fra Utah sier at savnede YouTuber KP Petito og hans forlovede kjempet og angrep hverandre. Paret, som reiste på veien i varebilen til Pettito, ble kranglet 12. august i Moab, Utah. Politiet bestemte at hendelsen mer var et “psykisk helsepause” enn en overgrepssituasjon i hjemmet og skilte paret om natten.

Onsdag kunngjorde North Harbor Police Department i Florida at det behandlet forloveden til Pedito som en interessert person i etterforskningen. Petitos familie appellerte til politiet for å hjelpe til med å lete etter kvinnen.

Fru Pedito forsvant på en biltur med forloveden Brian Laundry, som kom tilbake uten ham, noe som førte til søket etter den 22 år gamle kvinnen, som begynte 11. september.

Laundry, som bodde sammen med Pedito i den nordlige havnen i Florida, har så langt nektet å samarbeide med myndigheter. North Port Police holder en EST pressekonferanse klokken 11:30 i dag.

Petitos mor, Nicole Schmidt, sa at den siste gangen hun snakket med datteren hennes var 30. august, men hun kunne ikke si sikkert om hun faktisk snakket med kvinnen fordi det var en tekst. Før det hadde moren og datteren en videochatt 23. eller 24. august. Fru Schmidt sa at det var normalt for henne og datteren å videochatte flere ganger i uken. Da datteren ikke sjekket inn etter at vaskeriet kom tilbake kort tid etter bilturen, var hun bekymret og til slutt varslet familien politiet.