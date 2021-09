Gabby Petito: YouTubers mor, som forsvant etter en biltur med kjæresten sin, fremsatte en følelsesmessig bønn om hennes sikre retur

Moren til en ung jente Savnet etter å ha begynt på en biltur over landet med kjæresten sin, har hun fremmet en følelsesmessig bønn om en trygg retur: “Vi vil at du skal komme hjem.”

22 år gamle KP Petito ble sist sett da hun og forloveden Brian Laundry sjekket inn på et hotell i Salt Lake City, Utah.

De dro vestover i begynnelsen av juli for å besøke noen av landets nasjonalparker, spille inn og dele en reise inspirert av van -livet sitt på YouTubes “Nomad Static”.

I løpet av helgen klaget den unge kvinnens familie til politiet over at hun ikke hadde blitt sett og ikke hadde hørt fra henne på flere uker og var bekymret. Fru Petito og familien er fra Blue Point på Long Island, New York.

“Gabriel Petito ble meldt savnet av Suffolk County politidepartement kl. 18.55 11. september,” sa politiet i en uttalelse.

Ifølge familien tok de sist kontakt med henne den siste uken i august. Før den siste kommunikasjonen ble Petito antatt å ha vært i Grand Dayton nasjonalpark i Wyoming.

I mellomtiden sa politiet i Florida, der paret bodde, omstendighetene rundt hans forsvinning “virket merkelige” og at Laundry hadde kommet hjem. Talsmannen sa Uavhengig Det er ingen bevis for at forbrytelsen skjedde. En talsmann sa at Laundry spurte offiserer om å kontakte advokaten hans hvis de ønsket å snakke med ham.

Jentas mor, Nicole Schmidt, fortalte Fox News at paret håper å flytte til Yellowstone nasjonalpark som deres neste leder. En talsmann for politiet i Suffolk County bekreftet at bilen var returnert, men tjenestemenn har ikke kommentert pressemeldingen siden søndag.

JegEt intervju Gjennom CBS News sa fru Schmidt at familien ble stadig mer bekymret.

“Det er skummelt og det er nervøst. Vi sover ikke. Vi leter aktivt etter henne,” sa han.

Minst tre ganger i uken sender vi FASTIM, ringer, sender SMS ofte. Hun oppdaterte meg gjennom hele denne turen. ”

Fru Schmidt snakket sist via Fasttime for tre uker siden, og la til den siste talen hun mottok 30. august.

Podito er omtrent 5 fot 5 tommer høy og veier 110 pounds med blondt hår og blå øyne og mange tatoveringer. En tatovering på pannen hennes sier “La det være”.

“De to første dagene fikk jeg ikke svar, jeg trodde hun var på et sted hvor det ikke var noen tjeneste. Det var omtrent som den åttende og niende dagen, jeg var så bekymret,” sa Schmidt.

Han sa at han hadde fortalt politiet detaljene i den endelige tekstmeldingen, men var ikke sikker på om det var datteren hans.

“Jeg vet ikke om hun forlot Grand Daton eller ikke,” sa han. “Den 27. og 30. fikk jeg en melding fra henne, men jeg vet ikke om det er teknisk eller ikke, for det er bare en tekst. Jeg snakket ikke muntlig med henne.”

Pieto og Mr. Laundry har bodd de to siste årene i den nordlige havnen i Florida, omtrent 30 mil fra Sarasota. Mr Laundry kunne ikke nås umiddelbart.

I en uttalelse sa North Fork Police Department at det samarbeider med politiet på Long Island for å finne fru Pioto.

“North Port Police Department bistår aktivt i denne saken i forbindelse med Suffolk County Police Department hvor han blir meldt savnet,” heter det. Suffolk County Police etterforsker forsvinningen av en Blue Point -kvinne som forsvant under turen.

I uttalelsen ble det lagt til: “Vi har ingen klar informasjon om at det er begått en forbrytelse i den nordlige havnen.

“Når det er sagt, er omstendighetene forskjellige. Kjøretøyet hun reiste i var her i den nordlige havnen. Derfor samler vi aktivt lokale detaljer og evidens for å finne de nødvendige svarene.”

Talsmann Josh Taylor sa Uavhengig De bekreftet at Laundry hadde kommet tilbake til Florida, men han ba om å få snakke med advokaten sin hvis de hadde spørsmål.

Talsmannen understreket at det ikke var bevis for at det var begått kriminalitet, og at Pettito håpet å komme hjem.

“Samtidig må vi samle bevis,” sa Taylor

Det er underforstått at advokaten som ansatt av Laundry’s familie er Steven Bertolino fra Long Island. Han svarte ikke på henvendelser eller nyheter.