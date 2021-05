Gabriel Jesus fra Tottenham Man City og Anthony Marshall fra UTD identifiserte seg som potensielle produsenter i Harry Kane-avtalen

Kane gjentar sitt ønske om sølvtøy (Bilde: Getty Images)

Tottenham Rekrutteringspersonale har identifisert City of ManchesterGabriel Jesus og Manchester UnitedIfølge rapporter er Anthony Marshall en av de potensielle produsentene i kontrakten for Harry Kane.

Kane, 27, har snakket åpent om sitt ønske om å vinne store trofeer, noe han aldri har gjort i sitt liv i Nord. London Klubben til tross for å ha scoret 220 mål på 334 opptredener i alle konkurranser.

Med Spurs for tiden sjette på tabellen, skal den engelske kapteinen ha fortalt klubben at han vil dra om sommeren.



Spør Spurs Marshall som en del av en avtale (Bilde: Getty Images)

City, United og Chelsea regnes som tre Premier League-klubber, de har kontaktet spissens representanter for å registrere sin interesse, men Tottenham er opptatt av å frigjøre brace for mer enn $ 150 millioner.

Som nevnt i den Daglig post, Ansatte hos Spurs har forberedt seg i flere uker på muligheten for at Kane forlater Tottenham Hotspur Stadium, og det er en ‘aksept’ internt at han vil dra ved neste overgangsvindu.

Rapporten sier at rekrutteringskomiteen i North London Club allerede har sett på Jesus og Marshall som to mulige muligheter for en delvis overføring, da en avtale som bare involverer penger kan være vanskelig.

Daily Mail er imidlertid et potensielt hinder, da Spurs-formann Daniel Levy vil unngå å forholde seg til Citi og United hvis han kan.

Kane snakket nylig om sin nostalgi for pokalene, etter å ha blitt valgt som årets Premier League-spiller London Fotballpriser i forrige måned.

‘Personlige priser er de beste, de er fantastiske prestasjoner,’ sa han.

‘Når jeg ser tilbake på slutten av karrieren, er det de tingene jeg vil gå opp og ta, men som spiller er målet nå å vinne lagpokaler.

“Jeg vil vinne de største premiene jeg har å tilby. Vi gjorde ikke det.”

