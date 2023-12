Gabriellas arbeidsgiver tilbyr henne penger i bytte mot betalt ferie: har hun rett på det?

Gabriella sendte spørsmålet sitt via den oransje «varsle oss»-knappen, og det handler om et tema som interesserer mange arbeidstakere på slutten av året: Retten til lovfestet permisjon.

Gabriella kontaktet oss via den oransje «Varsle oss»-knappen og fortalte oss om hennes betalte feriedager. Hun forklarte oss at hun fortsatt har 6 dager lovpålagt permisjon, men hun nekter å la ham ta dem og planlegger å betale dem i stedet. Gabriella vil heller ta ferie enn å betale dem i disse dager.

Endringer for 2024

Grunnregelen er at arbeidstakeren har rett til å ta ut sin ferie. Hvis arbeidsgiveren ønsker å betale dem i stedet, må arbeidstakeren samtykke. Ellers har han rett til å ta ut de resterende feriedagene. Så Gabriella kan ta de resterende seks dagene.

Men fra 2024 er det planlagt to store endringer. Det er kun mulig å utsette eller endre enkelte helligdager i visse tilfeller og under visse betingelser.

Her er to konkrete eksempler for å illustrere disse nye mulighetene:

Dersom en arbeidstaker blir syk i ferien og fremlegger legeerklæring, kan vedkommende gjøre om feriedagene sine til sykedager slik at de kan få tilbake feriedagene på et senere tidspunkt.

En arbeidstaker i fødselspermisjon kan overføre lovfestet ferie til de neste to årene dersom fødselspermisjonsperioden hindrer vedkommende i å ta ut lovfestet permisjon.

Det er viktig å understreke at disse endringene ikke helt endrer grunnregelen om at vanlige permisjonsdager skal tas ut i inneværende år. Fleksibiliteter er inkludert som fødsel, ulykke eller langvarig sykdom som hindrer arbeidstakeren i å ta ut permisjon.