Gad Elmaleh forteller om sitt «tumultuøse» forhold til broren Ari

Den marokkanske komikeren spilte hovedrollen i serien «OPJ», og hans bror og skuespilleren, takket være hans rolle i filmen «Change Me» i 2001, opplevde anspente øyeblikk i forholdet deres. Begge Elmaleh-brødrene vender tilbake til disse øyeblikkene med humor. «Vi kjempet. En dag, i Marokko, presset jeg Ari til det ytterste, men han reagerte ikke umiddelbart. Om kvelden fortsatte han å fyre foran komfyren og ba ham komme sakte. Så tok han hånden min og slo den på det varme glasset,» sa God til Telly Star under promoteringen av filmen «I, The Ugly and the Bad 3» som de ga stemme til de to rivaliserende brødrene.

Gad Elmaleh innser at hans vanære hindrer brødrene hans i å klekkes ut. «En dag sa søsteren min Judith: «I denne familien snakker vi bare om Gud». Det var en setning fra Judith, tatt fra hjertet hennes, full improvisasjon. Hun må ha ønsket å si det i tjue år! Jeg gjorde det. Jeg skjønner ikke at jeg tok opp så mye plass. Hun var sliten, søsteren min, broren min også,» sa han til avisen Le Parisian. Ari snakket om sin begeistring over fortsatt å være knyttet til Gud. «Når han serverte deg 10 ganger om dagen, Er du bror til Gud Elmaleh? Fordi jeg er Gud Elmales bror», avslørte han på showet «L’instant de Luxe» i 2021 på non-stop people show.

Og for å legge til: «Det morsomste er: «Du vet, jeg synes du er en veldig god skuespiller!» eller «Du er vakrere enn broren din!» I dekke av å være hyggelige snakker de tull. Folk kan ikke annet enn å bringe oss inn i konflikt og konkurranse». Men de to brødrene har, til tross for forskjellene, et «veldig parallelt» forhold. «Det er en realitet og det er menneskelig, vi er brødre… Det er veldig mye å være Gud Elmalehs bror.Selv om det er komplisert… Jeg har mye beundring for det han gjør. Å ha en storebror som ham var alltid en referanse, og måten Gud så meg på var alltid viktig for meg, sier Arie.