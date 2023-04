Gaia vil kalle seg til AB InBevs generalforsamling: «Slutt å skjemme bort hestene»

De kalles «Budweiser-hester». I nesten 90 år har et datterselskap av det belgisk-brasilianske bryggeriselskapet AB InBev vist et team av Clydesdale-oppdrettede trekkhester i sine reklame- og reklamearrangementer i USA. Sistnevnte oppfyller strenge pelsfargestandarder, men har en avklippet hale for å gi dem et spesifikt utseende. En praksis fordømt av den belgiske foreningen for beskyttelse av dyrene Gaia og Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) i USA vil delta på morgendagens generalforsamling til AB InBev i Brussel. Begge foreningene vil foreslå institusjonen «hindrer datterselskapet Budweiser fra brutalt å kutte halebeina til sine berømte arbeidshester»En praksis som er forbudt i Belgia, minnes GAIA.

HANDLING ETTER PUBLISERING Videoeksponeringer hvem viser»Hester som brukes av Budweiser i sine reklameaktiviteter, amputeres enten ved å kutte opp halebenet eller ved å bruke et stramt hodeplagg som stenger blodstrømmen til halen til halen faller død.. «Alle disse Clydesdale-hestene ser ut på en bestemt måte når de trekker en ølvogn.Gaia fordømmer kutting av halebenet av kosmetiske årsaker (en praksis som er forbudt i ti europeiske land og ti amerikanske stater) «Smerter påvirker hestenes balanse og frarøver dem den vitale beskyttelsen mot bitt av sykdomsbærende insekter. «Dette må stoppe snart» Som en del av kampanjen har Peta USA nylig samarbeidet med AB InBev for å «Det bør legges press på selskapets beslutningstakere for å få slutt på denne grusomme praksisen. «Vi støtter absolutt denne kampanjen mot denne grusomme og uakseptable praksisenAnne de Greef, direktør for Gaia i Belgia, utvikler seg. Dette er dyremishandling som involverer et stort belgisk-brasiliansk selskap. Dette må stoppe så fort som mulig, derfor er vi i Brussel i morgen hvor styret skal møtes. «Å amputere halebenet, en del av den nedre ryggraden, er brutalt og lammer hester permanent», insisterer Cathy Guillermo, visepresident i Peta USA. «Vi marsjerer og taler i parlamentet for å kreve en slutt på Budweisers 90 år med dyremishandling.