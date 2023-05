Gala på Buckingham Palace: Hvorfor det er et stort øyeblikk for prinsesse Elizabeth

Buckingham Palace tok imot de vakreste menneskene denne fredagskvelden. I anledning Charles IIIs kroning var palasset vertskap for en storslått mottakelse for Charles og Camilla. «Alle de kongelige på planeten er her på Buckingham Palace«, kommenterte journalisten vår på stedet, Alix Buttard.

I timene før denne mottakelsen ankom fornemme gjester til den nye kongen London: kona til den amerikanske presidenten, den franske presidenten Emmanuel Macron og til og med prins Albert av Monaco. «Dette vil være kong Charles og dronning Camillas eneste sjanse til å virkelig chatte med sine gjester, ettersom pompen, seremonien og høytideligheten ved kroningen i morgen (lørdag) ikke vil gi dem muligheten til å chatte med sine 2300 gjester. I kveld er det kun VIP-er som blir invitertSa journalisten vår som snakket direkte på RTL Informasjon 19H.