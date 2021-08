Galal Yafai vinner Flyweight Master Class på Storbritannias første olympiske boksing i Tokyo

Yafai Carlo Bridge dominerer ved foten av Storbritannia

Yafai tok kontroll over kampen i første runde og så aldri tilbake på den imponerende scenen

G.Alal Yafai, Storbritannias første olympiske boksmester på Tokyo Games, beseiret Carlo Bridge i 1956 for å levere en ødeleggende prestasjon for å simulere Terry Sphinx ‘flyvevektgull.

Yafai var på forfoten fra den første timen, myknet sin filippinske motstander med to harde slag i det første minuttet og støttet ham mot tauene før han slapp løs en ødeleggende blanding mellom høyre og venstre.

Slagene, levert fra hans tenpow -stilling, gikk rett gjennom vakta på broen hans. Selv om den høyre venstre faktisk forårsaket skade, fortsatte de med mer syn da ballen sank ned i lerretet. Bare 80 sekunder av kampen var over og en tidlig avslutning virket mulig.

Balam, som tappert samlet seg for å fullføre runden, viste deretter et ekstraordinært hjerte for å holde tritt med Storbritannia.

Yafai ble enstemmig tildelt en poengsum av fem dommere i første runde, og de var sterkt imponert over hans overlegne autoritet og nøyaktighet i andre runde. Fire av de fem dommerne gikk med Yafo, noe som betyr at han måtte krysse tredje runde for å bli en olympisk mester.