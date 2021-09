Galaxy Racer kunngjør Team Nigma -sammenslåing, oppretter Nikma Galaxy Sports -divisjon

Galaxy Racer og Team Nigma har slått seg sammen med to spesialiserte sportsselskaper for å kombinere Galaxy Racers store sports-, innholds- og livsstilsmerke med Nigmas konkurransekompetanse.

Med dette trekket blir Nigma omdøpt til Nigma Galaxy og vil lede sportsdivisjonen til Galaxy Racer fra hovedkvarteret i Abu Dhabi.

Bilde via Nikma Galaxy

Totalt sett vil Nikma Galaxy gå fra å fokusere på toppnivået Tota2 En liste over oversikt over flere store idrettsemner League of Legends, Valerant, CS: Geo, Free Fire, Og PUBG Mobile, 60 spillere fra mer enn 20 land deltar. Det vil bli ledet av Nigma-grunnleggerne Mohamed Morad, Christoph Tim og Cro “Kuroki” Takasomi.

Nikma Galaxy vil fortsette å fungere som en unik organisasjon med et eget budsjett, merke og retning, samtidig som den opprettholder sin egen visuelle identitet.

“Vi er glade for å kunngjøre at Team Nigma slår seg sammen for å omdanne vår konkurransedyktige sportsdivisjon til Nigma Galaxy,” sa Paul Roy, grunnlegger og administrerende direktør i Galaxy Razor. “Vi håper at Nigma vil være en utmerket ressurs for å bygge og støtte alle lag under Galaxy -banneret. Galaxy Racer ble etablert for å feire og pleie det ubrukte spillmiljøet rundt om i verden. Gjennom denne fusjonen håper vi at denne muligheten virkelig kan åpne opp og forme fremtiden for sport globalt.

Grunnlagt av et flertall av Morat, Tim og Team Liquid i International Seven Tota2 På 2019 -listen steg Nigma raskt til å bli et konkurransedyktig selskap og har mottatt mange gode bidrag med selskaper som Etihad Airways og Etisalat.

Selv om mange land som Egypt og Saudi -Arabia har flere spillpopulasjoner enn Frankrike, Sverige og Norge, er Mena allerede mindre vant til sport enn en stor region. Yukov. Nå bruker Nigma Galaxy den erfaringen og forbindelsen til å fortsette å vokse til den største konkurransedyktige spillgruppen i Mena -regionen, samtidig som den gir større muligheter for internasjonal vekst med ekspansjonsplaner i Europa, USA, Sørøst -Asia og Kina.

“Galaxy Racer har stor forståelse for underholdningsvirksomheten, og sammen deler vi en gjensidig interesse for å støtte og pleie talenter i MENA -regionen,” sa Morat. Det er mye naturlig integrasjon mellom våre merker med Nigma, som betyr “stjerne” på arabisk. Før denne fusjonen var Nigma en enkelt stjerne.

På samme måte har Galaxy Racer, som ble grunnlagt i 2019, allerede blitt et betydelig selskap innen sport og den eneste internasjonale tilstedeværelsen sentrert om Mena.

Fremover fokuserer Galaxy Racer på å forbedre innholdsmerket, konkurranseledelse, virksomhet og mer, samtidig som det legger til andre områder i virksomheten, for eksempel det nyetablerte plateselskapet GXR Records. Organisasjonen har allerede de største innholdsskaperne i MENA- og Asia -regionene, og har en voksende liste med over 80 skapere, mer enn 330 millioner følgere og milliarder visninger på alle de store plattformene.