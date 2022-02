Galaxy S21 FE, iPhone 13 og Xiaomi 11 Lite 5G NE

Vil du bruke en av de mest populære smarttelefonene for øyeblikket, men fortsatt nølende mellom iPhone 13, Samsung Galaxy S21 FE eller Xiaomi 11 Lite 5G NE? Her er noen sammenligningselementer for å hjelpe deg med å gjøre ditt valg.

Hvis du leter etter en ferdigheter Det er veldig kompakt og lett, det er det Xiaomi 11 Lite 5G NE Med 7,65 mm for iPhone 13 og 7,9 mm for Samsung Galaxy S21 FE5G måler den kun 6,81 mm tykk, noe som gjør den til den tynneste mobilen på markedet. Xiaomi-mobilen veier kun 158 gram sammenlignet med Apples 174 gram og Samsungs 177 gram. De to siste fordelene er en IP68 sertifisert Gjør dem helt vanntette og støvtette. Xiaomi Splash-Proof, ikke noe mer enn det. Den er imidlertid utstyrt med en infrarød sender, som gjøres om til en universalfjernkontroll, som ikke finnes i de andre.

Spørsmål om skjerm, størrelse og støttede formater

Hvis skjermstørrelsen er viktig for deg, er Xiaomi enorm 6,5 tommer På en 1080 x 2400 piksler AMOLED-panel Og er unik i å være kompatibel HDR10+ og Dolby VisionI likhet med iPhone 13, men med 60 Hz oppdateringshastighet, kan Xiaomi gå for flytende rulling opp til 90 Hz, men ikke så mye som det som tilbys på skjermen. Samsung Galaxy S21 FE 5G Støtter 120 Hz. Skjermen til Galaxy S21 FE strekker seg over 6,4 tommer med HDR10+-kompatibel. Displayoverflaten på iPhone 13 er liten: 6,1 tommer.

Hva er mer effektivt?

Hvis du tror makt er alt, se på sidenIPhone 13 For det er han som viser best prestasjon Apple A15 Bionic Soc kontra Samsung Galaxy S21 FE5G Qualcomm Snapdragon 888-brikke Den ble fulgt av Xiaomi 11 Lite 5G NE a Qualcomm Snapdragon 778G-prosessor Dette lar deg spille på samme måte. Ingen kan støtte lagringsplass i form av et minnekort knyttet til den innebygde muligheten, som er minst 128 GB for alle tre enhetene og opptil 256 GB for Samsung og Xiaomi, mens Apple Mobile er tilgjengelig med 512 GB. Alle tre 5G-kompatibel og tilbyr Wi-Fi 6. Samsung og Xiaomi har en fingeravtrykkleser under skjermen.

For filmer, The Xiaomi 11 Lite 5G NE EN 64 + 8 + 5 megapiksler konfigurasjon 20 megapikslers sensor bak og foran. Samsung er fornøyd To 12 megapikslers sensorer og en annen 8 megapiksel linse på baksiden En 32-megapiksel sensor er installert foran. Til slutt, iPhone 13 har to 12 megapikslers sensorer, hvorav den ene er fast Og en annen 12-megapiksel linse for selfies.

Samsung tilbyr det største batteriet noensinne 4500mAh Ladestøtte på 25 watt, trådløs 15 watt og revers 5 watt. Xiaomi har et 4250 mAh batteri som kan lades med 33 watt.