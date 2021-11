Galaxy S21, S21+ og S21 Ultra er på salg

Du kan nå dra nytte av mange tilbud på mange produkter takket være Black Friday Week. For øyeblikket er hele Samsung S21 premium-serien på salg. Dette er muligheten til å gjøre gode forretninger, fordi flere e-handlere sparer deg opp til mer enn 250 euro.

Utgitt tidligere i år er Samsung Galaxy S21, S21 Plus og S21 Ultra blant de beste smarttelefonene i 2021 takket være et vakkert design, utmerket skjerm og god ytelse. Selv om de vil bli erstattet i løpet av noen måneder av neste S22, er denne serien fortsatt sterkt anbefalt, spesielt med sine kampanjer tilgjengelig under Black Friday. Finn S21 på fra 679 euro kun.

Galaxy S21-serien i kampanje

Merk at lagrene er begrenset, men ulike e-forhandlere tilbyr rabatter på Samsungs Galaxy S21-serie.

Samsung Galaxy S21: den rimeligste som ikke mangler kvalitet

9 / 10

Som navnet antyder, S21 Det er den grunnleggende versjonen av serien og den rimeligste. Den har en plastbakside, en liten konsesjon for ikke å øke regningen, men til tross for dette er finishen ikke mindre elegant. Den ligger veldig behagelig i hånden, spesielt takket være vekten på kun 169 gram og kompakt størrelse. Ved henting av en 6,2-power Super AMOLED og en adaptiv rafraîchissement-hastighet på 120 Hz. Utstyr av en Exynos 2100 puissant, 5G-kompatibel og 8 GB RAM-kobling, smarttelefonen fait tourner les applikasjoner gourmandes og les jeux 3D Ingen fare. På fotosiden er den heller ikke utelatt med sin svært allsidige trippelfotosensor. Når det gjelder autonomi, kan S21 vare hele dagen, eller enda lenger hvis bruken er moderat. Hurtiglading og trådløs lading er åpenbart der.

Hva du bør huske om Galaxy S21

Et upåklagelig design til tross for plastbaksiden

En vakker AMOLED + 120 Hz-skjerm

En fotomodul av høy kvalitet

Samsung Galaxy S21 anbefales sterkt, og mer for nå, siden prisen er 679 euro, i stedet for 859 euro.

Samsung Galaxy S21 Plus: en glassbakside for en mer premium effekt

9 / 10

Med en bakside av matt glass S21 Mer drar nytte av en førsteklasses finish som har sin sjarm. Den har et 6,7-tommers Super AMOLED Full HD +-panel (beskyttet av Gorilla Glass 7) og 120 Hz adaptiv modus. Samsung stopper ikke der, S21 Plus fungerer med Exynos 2100-brikken, kompatibel med 5G og kombinert med 8 GB RAM. Det er en konfigurasjon som nesten tilsvarer det Qualcomm tilbyr med sin Snapdragon 888, selv om sistnevnte ligger litt foran i referansene. Men takket være dens 5 nanometer gravering, tilbyr denne brikken ytelse på svært høyt nivå og får krevende applikasjoner og 3D-spill til å fungere problemfritt. Dette siste punktet gjelder også for brukeropplevelsen, som også er ment å være veldig hyggelig under Et brukergrensesnitt. Samsung Galaxy S21 + bør til og med få oppdateringen snart Android 12 med versjon 4 av grensesnittet. På bildesiden er kvaliteten åpenbart der, med mange muligheter, som 4K / 60fps-videoer på alle sensorer. Den har samme allsidighet som S21 med sin trippel fotosensor. Når det gjelder autonomi, kan S21 Plus vare hele dagen med batteriet, selv med ganske aktiv bruk (120 Hz). Hurtiglading og trådløs lading er åpenbart der.

Hva du bør huske om Galaxy S21 Plus

Den 6,4-tommers 120Hz Super AMOLED-skjermen

Kameraets gode kvalitet og allsidighet.

En Exynos 990 nesten like kraftig som en Snapdragon 888

I stedet for 949 euro er Samsung Galaxy S21+ allerede i salg til 799 euro i RED by SFR nettbutikk, samt på nettsiden til Cdiscount.

Samsung Galaxy S21 Ultra: den mest premium i serien

9 / 10

Blant disse tre smarttelefonene er S21 Ultra Det er ingen ringere enn den mest eksklusive og klart beste av den sørkoreanske giganten. Den tilbyr et design som er forskjellig fra de to andre i serien. Den har en 6,8-tommers buet skjerm med Quad HD-definisjon på 3200 x 1440 piksler og en adaptiv modus på 120 Hz. Det er også mulig å bruke S Pen på denne smarttelefonen. En av styrkene til denne Ultra-modellen er dens fotomodul. Mulighetene er mange og kvaliteten er rett og slett utmerket. Vi finner den samme Exynos 2100 SoC registrert i 5 nm som sine mindre brødre, men med 12 GB RAM i stedet for 8. Denne konfigurasjonen er garantien for å ha en kraftig smarttelefon i lang tid. S21 Ultra har et stort 5000 mAh batteri for å være forberedt på alle eventualiteter. Hurtiglading og trådløs og omvendt lading er åpenbart der.

Hva du bør huske om Galaxy S21 Ultra

Den store 120Hz Quad HD AMOLED-skjermen

Kraften til Exynos 2100 + 12 GB RAM-kombinasjon

Et utmerket kamera (108 megapiksler, 100x zoom, etc.)

I stedet for 1 259 euro i normale tider, er Samsung Galaxy S21 Ultra nå tilgjengelig Samsung Galaxy S21 Ultra til 999 euro i stedet for 1 259 euro , i Darty, som hos Electro Dépôt , Red-By-SFR og Handlegate.

