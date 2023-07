Galaxy Z Flip5 og Galaxy Z Fold5: Vi vet når Samsung slipper sine nye sammenleggbare enheter

Det er ikke en ekte hemmelighet. Det var faktisk mange rykter om det, og det virket naturlig at Samsung ville holde sin nye konferanse om sommeren dedikert til sine sammenleggbare smarttelefoner. Produsenten har nå formalisert neste dato Galaxy er låst opp, som vil lansere Galaxy Z Fold5 og Galaxy Z Flip5-modellene. Vi forteller deg alt.

De Galaxy er låst opp Fra Samsung, som Viktige notater Apple eller til og med Google I/O Fra Mountain View, en må-se årlig begivenhet i teknologimiljøet. Den sørkoreanske produsenten organiserer to i året for å skille utgivelsene av hovedseriene sine: Galaxy S og Galaxy Z. Hvis den første skjer i begynnelsen av året, ga den ut Galaxy S23 for noen måneder siden. S23+ og Galaxy S23 Ultra, sistnevnte finner alltid sted om sommeren. Denne sommeren, denne neste Galaxy er låst opp Det samme vil merkevarens etterlengtede nye sammenleggbare smarttelefoner: Galaxy Z Fold5 og Galaxy Z Flip5.

Med to nylig utgitte videoer inviterer produsenten oss til sin neste video Galaxy er låst opp. En av dem er den første som avslører at konferansen for første gang vil bli arrangert i Seoul, hovedstaden i Sør-Korea, hvor Samsungs hovedkvarter ligger.

Dette valget «hus» reiser også noen spørsmål: skal vi se tegnet på en viktigere begivenhet enn vanlig? Og med uvanlige kunngjøringer? Ingenting er sikkert. Bare én ting er sikkert: Galaxy Z Flip5 og Galaxy Z Fold5 vil (endelig) bli utgitt der, mens en annen video har blitt sluppet av merket som bekrefter presentasjonen av Samsungs neste clamshell-modell.

Samsung har satt sin Galaxy Unpacked-dato til 26. juli 2023

Som vi finner ut gjennom disse teaserne, den neste Galaxy er låst opp Samsung arrangeres 26. juli. De som ikke kan delta live i Seoul vil kunne følge med live på produsentens offisielle nettside fra kl. 13.00 i Frankrike. Den siste onsdagen i denne måneden vil endelig sette en stopper for ryktene rundt lanseringen av disse to nye sammenleggbare smarttelefonene.

Som en påminnelse kunngjør korridorstøy tilstedeværelsen av en større ekstern skjerm enn forgjengeren til Galaxy Z Flip5, hvor applikasjoner som nyheter, Google Maps eller YouTube kan administreres. Utseendet til et «dråpeformet» hengsel bør også bekreftes. Dette gjør det mulig å understreke bretten på hovedplaten på de to nye versjonene, og forhindrer at støv eller vann kommer inn på innsiden av smarttelefonene. På ytelsessiden har den sørkoreanske produsentens avanserte enheter en tendens til å droppe Exynos-husbrikken for Snapdragon 8 Gen 2, som allerede er til stede i Galaxy S23-serien, så den bør utstyre Galaxy Z Fold5 og Galaxy Z. Turn 5. Nye farger kan også dukke opp i henhold til enkelte lekkasjer. Derfor vil Flip-smarttelefonen tilbys i brune, grå, grønne og rosa farger, mens storebroren vil være tilgjengelig i brune, svarte og blå farger.

Vi sees 26. juli for å finne ut av det! Hvis du ikke kan følge konferansen live, ikke få panikk: SFR nyheter Vi vil ikke unnlate å introdusere deg for disse nye sammenleggbare modellene så snart de er offisielt annonsert.

Bevis : Samsung