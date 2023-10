Gale tall generert av demonteringen av det ulovlige IPTV-nettverket: distributøren mottok opptil 25 000 euro per måned

Det hele starter i 2022 i Tyskland. i følge Østerriksk avis Kurier, «(…) Tysk betal-TV-leverandør» klager for brudd på opphavsretten. Navnene på Sky- og DAZN-gruppene har blitt nevnt uten offisiell bekreftelse.

To nettverk, 20 arrestasjoner

Etterforskningen flyttet snart til Østerrike, hvor det føderale kriminalpolitiet overtok oppgavene. Ulike lenker i nettverket identifiseres, fra «enkle» distributører av ulovlige IPTV-abonnementer til de som piratiserer TV-kanalstrømmer og omdistribuerer dem via spesialiserte servere.

Kunder rekrutteres hovedsakelig via sosiale medier (Facebook, TikTok, Instagram, etc.).

Nettverket kollapser etter to påfølgende raid, våren 2023 og slutten av sommeren 2023. 20 personer er arrestert.» […] «Tyrkiske statsborgere bosatt i Østerrike og Tyskland,» forklarer Currier.

Hovedforfatterne er mellom 23 og 35 år og har studert informatikk eller ved høyere tekniske skoler. Siden 2016 har de i hemmelighet dekryptert og videresolgt krypterte TV-signaler. «

Fra € 3 000 til € 25 000 per måned

Undersøkelsen avslører at det er minst 15 leverandører som er ansvarlige for å sponse og administrere IPTV-abonnementer for mellom 300 og 2500 kunder.

Basert på disse dataene, Det spesialiserte nettstedet TorrentFreak Ekstrapolering av inntektene generert på månedlig basis:

€25 000 per måned for en forhandler som administrerer 2500 kunder som i gjennomsnitt betaler €10 for abonnementet sitt.

€3 000 per måned for en forhandler som administrerer 300 kunder som i gjennomsnitt betaler €10 for abonnementet sitt.

Åpenbart måtte disse distributørene returnere en del av denne inntekten til toppnivået i nettverket, nivået som styrer flyten av bilder fra piratkopierte kanaler.

De fleste av de siktede skal ha tilstått. De ble løslatt i påvente av rettssak.