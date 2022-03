Galtvort Legacy: 14 minutters video for det nye Harry Potter-spillet

Spillet vil bli utgitt på PC og konsoller innen utgangen av 2022.

Galtvort Legacy: Warner Bros. har sluppet en veldig lang 14-minutters video som presenterer det nye Harry Potter-spillet Galtvort Legacy fra topp til bunn.

Forventet tittel for PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 og Switch, Harry Potter er et actionspill med åpen verden i universet. Eventyret finner sted på det nittende århundre. Spilleren kan fritt utforske Galtvort og omgivelsene. I skoene til en ny femteårsstudent vil spilleren lære å mestre magi og legge ut på en farlig reise for å oppdage den skjulte sannheten om trollmannsverdenen. Gjennom hele eventyret vil de utvikle karakterens evner ved å mestre kraftige trollformler.

I videoen kan vi se mange ting: store åpne miljøer, kampscener, minispill og litt ledelse, skape et hus for å slappe av, mellom to oppgaver.

Galtvort Legacy: Galtvort Legacy er et Harry Potter-tilpasningsprogram. Hvis utgivelsen er satt til 2022, har tittelen ennå ikke satt noen utgivelsesdato.