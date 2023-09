Galtvort Legacy 2 er angivelig under utvikling

Etter den rungende suksessen til den første delen, jobber Avalanche Software-team allerede med den andre delen. Hvis vi ikke har informasjon om innholdet i denne oppfølgeren, kan noen elementer forestille seg formen den vil ta.

videresendes som Inne i spilletTwitter-konto MyTimeToShineH Annonsert: Kilder har bekreftet at en oppfølger til Galtvorts arv er under arbeid «.

For tiden har Avalanche Software og Warner Bros. Spillene har ikke kommet med en offisiell kunngjøring, men informasjonen er ikke så overraskende. Galtvorts arv oversteg 15 millioner i salg og samlet inn over 1 milliard dollar over hele verden.

Det gjenstår å se hvilken form denne andre delen vil ha. Utviklerne av Avalanche-programvare har allerede i hendene modeller av Galtvort og omgivelsene, Hogsmeade eller Den forbudte skogen. Vi kan lett tenke oss mer utviklede og livlige områder. Så Quidditch-turneringer bør være en del av denne andre delen. Noen elementer i det første spillet indikerer også at et disiplinsystem ble vurdert av utviklerne. Dette moralske systemet kan fungere i den andre delen. Spillerens oppførsel vil påvirke historiens gang og punktene i huset han representerer.

I mellomtiden må vi være veldig tålmodige. Oppfølgeren kommer kanskje ikke før om flere år.

