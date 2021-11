Galtvort Legacy kommer ikke ut før i april 2022

I januar i fjor kunngjorde Avalanche Software utsettelse avArven fra Galtvort frem til 2022. Siden har det ikke blitt kommunisert informasjon. Og i dag er det i svingen til et intervju vi får ledetråder om et mulig utgangsvindu.

Faktisk snakket Rachel Wakely, daglig leder for Warner Bros., i Toy World-spaltene. Sistnevnte nevnte utgivelsene knyttet til Wizarding World-lisensen (“Le Monde des sorciers” på fransk, et utvidet univers som inkluderer eventyrene til Harry Potter og fantastiske beist), og spesifiserte at vi vil ha rett til to viktige ankomster.

Premieren blir filmen Fantastic Beasts: Secrets of Dumbledore 15. april 2022. Spillet fortsetter Arven fra Galtvort. Derfor tyder dette på at tittelen skal ikke ankomme før andre halvdel av april 2022. I tillegg benyttet Rachel Wakely anledningen til å gi ut en kort setning for å gi de nysgjerrige spillerne tillit til å oppdage tittelen.

Fra det vi har sett, vil utgivelsen være verdt ventetiden og vil gi fansen en unik måte å samhandle med franchisen på.

Til slutt, som en påminnelse, Arven fra Galtvort vil være et rollespill i åpen verden som tar oss gjennom eventyrene til en Galtvort-student tiår før hendelsene i den populære filmserien. Du vil være i stand til å skape din karakter og du vil velge skjebnen til den magiske verden. Kanskje vil vi lære mer om spillet innen utgangen av året. På Game Awards?