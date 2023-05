Galtvort Legacy: videospillet i Harry Potter-sagaen når en milliard dollar i inntekter

Videospillet «Galtvort-arven: Galtvort-arven«, fra Harry Potter-universet, har solgt mer enn 15 millioner enheter og generert mer enn 1 milliard dollar på verdensbasis siden utgivelsen 10. februar, kunngjorde utgiveren fredag.

Utviklet av studio Avalanche Software og utgitt av Warner Bros. imprint Portkey Games, «Galtvorts arvforeslår å legemliggjøre en elev ved Galtvorts hekseskole på begynnelsen av 1800-tallet, med magiske leksjoner og flere oppdrag å utføre.

Tittelen, som er verdensomspennende av kritikere og fans, hadde utløst, selv før den ble utgitt, en heftig debatt i videospillsamfunnet og utover på grunn av de kontroversielle standpunktene til JK Rowling, forfatteren av Harry Potter-sagaen, om rettighetene til transpersoner. . . Spesielt hadde det vært gjenstand for boikottoppfordringer fra visse spillere og streamere, med kontroversene som ikke hadde noen spesiell innvirkning på spillets popularitet og salg.Galtvorts arvklargjør at fru Rowling ikke var involvert i spillets opprettelse.

Spillet ble først utgitt på neste generasjons konsoller PlayStation 5, Xbox Series og PC, og er tilgjengelig fra fredag ​​på PlayStation 4 og Xbox One, i forkant av sommerutgivelsen på Nintendo Switch. Svært etterlengtet, nok et spill dedikert til quidditch, favorittsporten trollmenn.»kommer neste årifølge en representant for Warner Bros., som eier rettighetene til sagaen.