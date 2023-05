Game of Thrones-skuespilleren arrestert i Nederland

jeg erDen nederlandske skuespillerinnen Carys van Houten, mest kjent for sin rolle i «Game of Thrones»-serien, ble lørdag arrestert under en klimaaksjon organisert av Extinction Rebellion i Nederland, ifølge lokale medier.

Den 46 år gamle skuespillerinnen var en del av en gruppe aktivister som blokkerte Utrechtsepan-delen av motorveien A12 i Haag sentrum mot nederlandske subsidier til fossilt brensel.

Politiet brukte vannkanoner for å spre demonstrantene og kunngjorde arrestasjonene deres på Twitter senere på ettermiddagen.

Det nederlandske nyhetsbyrået ANP rapporterte at van Houten, som tidligere hadde indikert at hun var på stedet på sin Instagram-konto, ble «tatt» på en av bussene som ble leid for å evakuere de arresterte personene.