Gamescom 2022: Köln – Nintendo vil ikke ha Nintendo

For det første blir det ingen Nintendo Ikke her Å gjøre SommersportsfestivalBegivenhet Jeff Keekley Det endrer E3 på en måte (og det gjør det) Du kan følge meg live denne torsdagen.) En logisk mangel fordi vi tror Nintendo Den sendes nesten (nesten) som ny i juni hvert år Nintendo Direct Noen dager senere … men Nintendo har annonsert at det ikke vil være på noe annet sommerarrangement: The Gamescom Utvider 24. til 28. august I Köln, Tyskland. I en offisiell uttalelse sa selskapet imidlertid Gamescom Var «En sentral begivenhet på Nintendos begivenhetskalender«, det er hun ikke uansett»Etter nøye vurdering», Ikke forskyvning. Nintendo bemerker imidlertid at det vil være flere arrangementer hele sommeren i Tyskland. Se nyhetsbrevet fra Nintendo av Europa Under.

«Gamescom er en sentral begivenhet på Nintendos arrangementskalender. Men i år, etter nøye vurdering, har vi besluttet å ikke delta i Köln. , For eksempel på SWR Summer og Stuttgart barne- og ungdomsfestival. For fans av Japan og spillvideo, vi har bestemt seg for å delta på Matsuria Japan-festivalen i Frankfurt og DoKomi .Dusseldorf og Animagic på Mannheim. Vi ser frem til å se deg.