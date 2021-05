Gamle allierte, nye metoder: En revurdering av europeisk forsvar

6. mai rådet Avtalt Deltakelse fra USA, Canada og Norge i Permanent organisert samarbeidsorganisasjon (PESCO) Militær mobilitet Prosjektet. Prosjektet ble lansert i 2018 og forplikter deltakerlandene til å synkronisere sine nasjonale aktiviteter for å kunne møte de nye ‘Ring av flammer’ I det europeiske nabolaget med “jevn bevegelse av krefter”.

Selvfølgelig stammer PESCO-prosjektene fra tilhørigheten til medlemmer av EU i noen spørsmål. Kapasiteten til å bygge bredere partnerskap gir de 25 deltakerlandene (Danmark og Malta ikke deltar) med et unikt mulighetsvindu for å håndtere deres økonomiske, militære og industrielle sårbarheter i forsvarssektoren.

Etter flere år som en del av bakgrunnen for suksessive amerikanske administrasjoner for å delta i EU-ledede prosjekter, representerer opptaket av USA til PESCO en milepæl for fremtiden for samarbeid mellom EU og USA i prosjekter under EUs regler . Før innvielsen av Military Mobility Project, gjentok USA sin bekymring for duplisering av NATOs innsats, samt den økende frykten for at Amerikanske militærprodusenter kuttet.

Amerikanernes mistanker har eskalert i 2018 ettersom de frykter at PESCO vil bli et selskap Beskyttelsesbil For EU. Men etter den humpete veien i forsvarssamarbeidet mellom USA og EU, har EUs beslutning om å la tredjeland delta i prosjektet i slutten av 2020 satt noen strategiske allierte som USA, Canada eller Norge kl. letthet.

Kort sagt, den siste avtalen kan også være bevis på det Den nye amerikanske administrasjonen Støtter utførelsen av EUs forsvarsambisjoner. Det er ingen tvil om at dette er et viktig skritt for fremtidig transatlantisk samarbeid og en klar begynnelse på Forsvarsdagsorden mellom EU og USASom ikke erstatter samarbeid innenfor rammen av NATO, men heller beriker det.

Beslutningen om å gjenopplive agendaen for forsvarssamarbeidet mellom EU og USA kommer bare en måned før neste dato NATO-toppmøtet Og Det europeisk-amerikanske toppmøtet, Begge finner sted i juni. Dette vil muliggjøre videre diskusjon om hvordan man kan styrke det transatlantiske samarbeidet i NATO så vel som i prosjekter ledet av EU.

Ikke glem at opptak av ikke-EU-land til PESCO-prosjektet også er en suksesshistorie om forsvarssamarbeid mellom EU og Norge. Norge, som det mest integrerte landet utenfor EU, opprettholder stor interesse for fortsatt deltakelse i EU-ledede forsvarsprosjekter og i Sivile og militære oppgaver. Norsk deltakelse i det militære mobilitetsprosjektet vil forbedre evnen til Implementere styrker fra Nord-Europa Det vil bidra til den generelle sikkerheten i regionen.

Selv om rask bevegelse av personell og utstyr – og militær mobilitet i seg selv – er det primære målet for prosjektet, kan dette bare leve opp til forventningene hvis innsatsen er i samsvar med utviklingen av kritisk, utilstrekkelig infrastruktur.

Her samarbeid hjemme PESCO-prosjektet vil være nøkkelen I effektivisering av rutineprosesser, toll- og grensekryssingsprosedyrer.

USA har for tiden ikke bare rundt 70 000 tropper stasjonert i Europa, men også 30 000 tropper i USA Defender Europe 2021 Spiller sport. Canada deltar allerede i en NATO-kampgruppe nær grensen til Russland, og Norge deltar også. Derfor går spørsmålet om militær mobilitet langt utenfor omfanget av PESCO.

Oppgaven med å transportere militært utstyr, i tilfelle et angrep, har vært en del av NATOs beregninger i flere tiår. Når det gjelder kritisk fysisk infrastruktur, NATO har ikke kapasitet Å bygge broer, veier, jernbaneforbindelser og lange flystripe på riktig måte eller å arbeide med brobyråkratiske og administrative prosedyrer for transport av militært utstyr over hele Europa.

I tillegg krever raskere innsetting av styrker et nivå av standardiseringsregler for tollregler for stater som ikke overholder Tollrett Det dekker ikke militært utstyr. De 27 medlemmene av EU bør være klare til å legge til rette for denne typen militær mobilitet frem til 2024 Forenkle og standardisere Relevant praksis knyttet til dette rammeverket.

Å løse dette problemet er avgjørende for den teknologiske utviklingen av europeiske styrker så vel som mobilisering av NATOs Et veldig klart fellesteamHvis nødvendig. Med den nylige avgjørelsen fra Det europeiske råd er EU godt posisjonert til å dra nytte av 1,7 milliarder euro Blokken satt av i Flerårig økonomisk ramme (MFF) For å støtte den nødvendige mobiliteten.

Det er her PESCO har muligheten til å gjøre store forbedringer i kritisk infrastruktur som teknologi, datatilkobling, cyberforsvar, beskyttelse og vedlikehold Transportinfrastruktur Å forsterke de eksisterende NATO-mekanismene innenfor prosjektene og initiativene ledet av EU.

Invitasjonen fra USA, Canada og Norge om å delta i det militære mobilitetsprosjektet kommer i en tid da landene i Sentral- og Øst-Europa kommer Forfølgelse Flere midler er rettet mot å muliggjøre interoperabilitet for militært personell over den østlige flanken til NATO i tilfelle en intens konfrontasjon i øst.

Mens MFFs europeiske forsvarsfinansiering er redusert sammenlignet med originalen Forslag, Som nylig ble godkjent 7,9 milliarder euro Det europeiske forsvarsfondet (EDF), som løfter mer penger enn det EDF skulle motta etter bitre budsjettforhandlinger, signaliserer at EU går i riktig retning.

Den tyske forsvarsministeren Angret Kramp-Karenbauer, Han sa Blokken anser seg selv som “det logistiske knutepunktet i Europa”. Den europeiske unionen “Axis” skal sette i gang dette store initiativet for samarbeid mellom EU og NATO mens den utvider blokkens forsvarsevne.

EU må imidlertid sørge for at initiativet ikke undertrykkes på grunn av utilstrekkelige midler eller massive byråkratiske prosesser. Enhet, åpenhet og konsistens vil forbli avgjørende faktorer.