Gamle fingeravtrykk tyder på at en annen art av Homin levde med Lucy

Et av de mystiske fingeravtrykkene som ble undersøkt på nytt av forskere (til venstre) a. Lovbrudd (til høyre) – © Ellison Magnet et al. / Nature 2021

Fotsporene, som er 3,7 millioner år gamle, antas å ha krøpet på bakbena og har nylig blitt undersøkt på nytt og tilskrevet en mystisk homininart.

Nyttig anmeldelse

Fotspor ble først oppdaget i 1976 Peter Jones Og Philip Leakey. Under utgravninger utført på stedet til A Lodoli, På Tanzania, De fant fem fotspor igjen i myk vulkansk aske, som deretter ble størknet. Det ble den gang sagt at de tilhørte A.Y. Hominin, Men senere studier konkluderte med at de faktisk ble hengende etter fordi en bjørn går på bakbena.

Etter det, noen få kilometer unna, ble andre fotavtrykk som tilhører homininer identifisert, på G-stedet ble stien utvidet til 24 meter, og dekket fotavtrykk for 3,66 millioner år siden. Astralopithecus afarensis, som er populært Lucy.

I et arbeidsmiljø nylig publisert i pressen Naturlig, Ellison McNaught Og kollegene hansOhio University Område A ble undersøkt på nytt og fotavtrykkene ble 3D-skannet og deretter sammenlignet med mennesker, sjimpanser og amerikanske svartbjørner.

Til venstre: Ellison McNaught samler inn data om en ung kvinnelig svartbjørn (Ursus americanus) som går på bakbena. Høyre: Fotavtrykk til en av de unge svartbjørnene – © Ellison McNaught et al. / Natur 2021

⁇ På den tiden var bjørnehypotesen veldig rimelig, på grunn av fotsporenes uvanlige natur, men sedimentet som dekket dem var ikke fjernet ordentlig, så deres sanne form var ukjent. », forklarer forskeren. ” Mange elementer viser at de helt klart tilhører homininer, spesielt tomlene er mye større i forhold enn sistnevnte, som ikke finnes hos bjørn.. ⁇

“Dette er ikke kriminalteknisk”

Forfatterne av studien sier at fotsporene ikke samsvarte med de mest populære sporene på G-stedet, noe som indikerer at de ble etterlatt av en annen og obskur type hominin. De enkelte fotavtrykkene på sted A var relativt brede for lengden, og mer enn én person på sted G så ut til å ha en uvanlig gangart.

⁇ Dette er ikke en etterforskning », bekrefter McNaught. ⁇ Dette er definitivt en annen art av Astralopithecus eller noe veldig nært. Klare bevis på sameksistens av flere homininarter i samme region er tidligere funnet i Afrika, og det er ikke overraskende at dette også er tilfelle i Lottoli.. ⁇

Fem fotavtrykk fra sted A (a og b) av Laetoli-sted (c) i det nordlige Tanzania og overflatemålinger av fotavtrykk A2 (d) og A3 (e) – © Ellison McNutt et al. / Natur 2021

I 2016 ble ytterligere to homininavtrykk oppdaget på det tredje stedet (S) Lodoli. I forskjellige størrelser ble disse festet A. Rettsmedisin Og ifølge teamet bak oppdagelsen kan spor av sted A, som nylig ble undersøkt på nytt, ha blitt etterlatt av denne arten.

⁇ En fersk studie viser at det krever mer enn 20 ledetråder for å få et pålitelig bilde av hvordan en organisme beveger seg, og det er bare fem av dem på sted A. “, Å forklare Marco Serin Fra universitetet i Perugia i Italia.