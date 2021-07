Gamle gigantiske rovinsekter var banebrytende for mobilkommunikasjon for 310 000 000 år siden • Registeret

Forskere har oppdaget fossiliserte insektvinger som antyder at de flygende skapningene de tilhører kan ha kommunisert for 310 millioner år siden, 50 millioner år før den første kjente insektkommunikasjonen.

Fossilene ble oppdaget i Liévin, Frankrike, og tilbyr det eldste kjente beviset for vingebasert kommunikasjon i insekter, og antyder at insekter kan ha brukt vingene sine til å overføre informasjon siden sen karbonperiode, for rundt 310 millioner år siden.

André Nel, professor ved Muséum national d’Histoire naturelle i Paris, og teamet hans fant fossilet tilhørende en art av gigantiske gresshoppe-lignende rovinsekter kalt Titanoptera, den største av dem hadde et vingespenn på mer enn 33 cm. Teamet kalte det nye funnet Theiatitan Azari, som hyllest til Theia, den greske lysegudinnen.

Analyse av formen og strukturen til vingen til den langdøde skapningen sammenlignet med moderne insekter antyder at disse panelene kan ha tillatt det T. azari kommunisere ved å reflektere lys eller lage knitrende lyder.

“Det er ennå ikke bevist om disse kommunikasjonssystemene ble brukt til å tiltrekke seg seksuelle partnere og / eller unnslippe rovdyr.” papir, publisert i Biology of Nature’s Communications, sier.

Mens begge hypotesene er mulige, kunne “rovdyr som titanoptera, kommunisere for å få informasjon om kvinnelig mottakelighet og unngå å bli ansett som potensielt bytte, til og med ha vært viktig.”

Uansett forklaring sa forfatterne at oppdagelsen viser at kommunikasjon av lys og / eller lyd er “et veldig eldgammelt fenomen”, rundt 50 millioner år eldre enn tidligere bevis antydet.

“Denne typen kommunikasjon med vingene har utviklet seg flere ganger,” sa dokumentet. “Disse mangfoldige opphavene antyder at vingebasert kommunikasjon har vært en viktig og nyskapende faktor for å etablere dyp fortid biologisk mangfold.” ®