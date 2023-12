Garderobe: Hva praktiserer denne trenden av kunder mens de handler?

Når ferien nærmer seg, skaper praksisen bekymring i butikkene… Mandag 27. november 2023 analyserte Le Figaro i en artikkel at praksisen er utbredt blant franske forbrukere, spesielt blant unge. garderobe, også kjent som «returnerte klær», innebærer å kjøpe nye klær, bære dem med etiketten og deretter returnere dem til butikken for refusjon. Denne typen svindel skremmer de store konfeksjonsbutikkene og merkene.

Denne praksisen er ikke ny, men den har forsterket seg med prisveksten, slik at du kan spare penger ved å bruke stykker over budsjettet uten å bruke en cent. Hvordan er det mulig? Takket være merkevarens returpolicy er det nå enkelt å få refusjon for klær som er kjøpt eller bestilt. I TikTok, The Hashtaggen #garderobe har allerede generert over en million visninger.

En ubehagelig grunn til at du må vaske dine kjøpte klær

Egentlig ikke et miljøvennlig arrangement

Bortsett fra å være ulovlig, er denne praksisen (selv om man tror noe annet) ikke økologisk, ettersom produksjonsinntektene genererer betydelige CO2-utslipp og derfor har en betydelig innvirkning på miljøet. Ifølge mediet Le Figaro nevner klessiden Asos 12 % av karbonutslippene kommer fra kundeinntekter. I tillegg kan returnerte klær ikke alltid selges videre og kan bli ødelagt direkte.

For å bekjempe svindlere, ifølge magasinet Le Point, «Så noen merker har bestemt seg for å plassere en godt synlig etikett på forsiden av plagget for å forhindre falske returer.