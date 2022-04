Gårdshuseksplosjon, Delcords, Kareem og Nordin døde? – I morgen er vår 26. april 2022 (Episode 1172) | Morgendagen tilhører oss

Finn et detaljert sammendrag av vår egen dag i sesong 5 i forkant av episode 1172, som sendes tirsdag 26. april 2022 på TF1. Ophelia Mass utløser et frivillig utbrudd og de 5 hovedpersonene i serien er i livsfare. Hvem vil dø? Hvem vil overleve? Stanislas provoserer mistilliten til Sebastien og Victor.



En fullstendig gjennomgang av DNA-såpeoperaen til episoden før 26.04.2022. Finn #TomorrowWeBelong-spoilere i forhåndsvisningen, alt du trenger å vite om episoden.

Finn hele sammendraget I morgen er vår episode 1172 Sendes på TF1 tirsdag 26. april 2022 (Se på forhånd at morgendagen tilhører oss ): Gjennomgang av forrige kapittel Eies av oss fra i morgen 25.04.2022 Er på nett.





Chloe hadde problemer med å sovne og hun tenker hele tiden på Anthony og Ophelia … hun tror hun trenger hevn. En politibil står alltid parkert foran politistasjonen.

Charlie tror Ophelia er syk, og hun trekker Anthony inn i historien. Charlie forteller Martin hva som skjedde. Charlie føler at Ophelia har et nag til Chloe.

Charlie sier at han bare ikke gjemte pistolen i retten. Martin forteller henne at hun er fri, og han ber henne ta vare på ham.

Zahia skal se Irene på besøksrommet i dag. Når hun går, slipper Angie pillen fra vesken hennes … Cedric bare plukker den opp.

Camille hjelper Stanislas med å redigere SVT-leksjonene sine. Raphael er glad for at avtalen mellom Stanislas og datteren var god.

Overføringen av 2 millioner Morenos ble blokkert. Martin har bekreftet at Ophelia har en partner på siden.

Noor, som så Cedric bekymre seg, sier at han så Angie ta pillen da han var 15 år gammel. Noor forklarte henne at Angie hadde sett Samuel ta pillen. Noor var sint på Cedric for å ha irettesatt henne for ikke å snakke med ham.

Hjemme gir Cedric pillen til Angie og prøver å få en forklaring fra datteren. Angie er full og liker ikke familiediskusjoner om sexlivet hennes.

Victor forteller Raphael at Mr. Scooter ikke kan være ærlig. Victor mener Stanislas er en manipulator.

Charlie er tilbake i Morenos hus. Sylvain beordret Sushi for å glede Charlie. Hun begynner å gråte.

Charlie forteller Morenoz at han klandrer seg selv for å ha satt dem i fare. Hun angrer på at hun ringte for å se Anthony på besøksrommet. Charlie trodde han hadde forandret seg, men hun var dum. Crystal forteller Charlie at han anser henne som sin datter.

Sebastien og Camille spiser lunsj på skjeen. Kamil sier han snakker i mobilen hver dag. Camille berømmer Stanislas for å ha hjulpet til med rettelsene hans.

Sebastien mener Raphael er raus nok til å ønske Stanislas velkommen på den måten… Forholdet har bare så vidt begynt. Sebastien mener Stanislas gjør alt han kan for å komplimentere (rense / mate) seg selv.

Angie og Nathan er klare til å bli forelsket, og hun vil først sjekke om hun har tatt pillen med instruksjonene. Ute av stand til å finne pillen i Angies veske, bestemmer de seg for å stoppe alt.

Sebastien kom til Raphael, hvor han møtte Stanislas på sofaen. Sebastien forteller Stanislas at han bryr seg om datteren sin: han spør henne om Raphael fortalte ham om vanskelighetene hennes på kontoret. Stanislas sier at han aldri fortalte henne noe.

Sebastien forteller Stanislas at Raphael har unnlatt å betale husleien og akkumulert gjeld … han synes datteren hans burde begjære seg konkurs. Sebastien ber Stanislas lage en felles sak for å hjelpe Raphael.

Anna henter Chloe etter skolen og de bestemmer seg for å reise hjem til gården med Alex. Ophelia følger etter dem i bilen.

Roxanne finner telefonen til Ophelia Messi på vei til gårdshuset: Martin advarer Karim, og Nordin er en nær patruljemann.

Stanislas forteller Rafael at han føler seg skyldig for å ha brukt dagen på å ikke gjøre noe mens han venter på sponsorer. Han tenker på forsikring for å finne et krisesenter for ham. Raphael sier at han ikke har noe å bekymre seg for: hun er eieren. Stanislas kommer deretter frem for å betale for løp eller noen regninger.

Ophelia truer Alex, Anna og Chloe med våpenet hennes: Alex står foran Chloe. Ophelia sier at Anthony led i flere dager på grunn av Chloe. Kareem og Nordine ankommer, og de ber Ophelia om å slippe våpenet hennes.

Hun svarer «gal ***» og hun fyrer av brannboksen i gårdshuset hennes, alt brenner. Kareem, Nordin, Anna, Solo og Alex er i livsfare. Messen er over, den eksploderer.

Høydepunkter i morgen tilhører oss fra 26. april 2022: Ting å huske

– Ophelia er klar til å dø og setter fyr på messen

– Sentrale karakterer i livsfare: Alex, Anna og Klose men Martins sønn Kareem og Nordin

– Sebastien Forat prøver å felle Stanislas

– Victor mener Stanislas er en manipulator

– Angie er full på familiediskusjon over pillen hennes

– Utgitt og benådet av Charlie Morenos

Fortsettelse følger Sammendrag I morgen er vår episode 1173 Fra og med onsdag 27. april 2022.

Kommentar Kapitlene i morgendagens forum tilhører oss Hver dag. Vit at morgendagens spin off tilhører oss Her starter det hele Den sendes daglig på TF1 klokken 18.30. Hva du trenger å vite Fremtiden for morgendagen tilhører oss Og Stabilitet er planlagt for sesong 6.