Gareth slutter seg til Southgate etter at Liverpool-kaptein Jordan Henderson kommer tilbake

Gareth Southgate har innrømmet at han ikke kjenner sitt sterke England XI etter at Jordan Henderson overlevert de første minuttene av Euro 2020-kampen mot Tsjekkia tirsdag kveld.

De Liverpool Kaptein Teklan erstattet Rice som deltidsur da han gjorde sitt første konkurransedyktige opptreden i den planlagte overgangen siden februar.

Southgate, fornøyd med 31-åringens retur til banen, innrømmet at han fikk en hodepine for valg for neste ukes Lions Round-16-kamp.

“Å få de 90 minuttene er viktig for ham (Harry Maguire),” sa han til journalister. “Det var veldig vanskelig for Jordan fordi han var ute så lenge, så det var veldig hyggelig å få ham 45. Han ville være flott for det og legge til våre muligheter på den banen.

“Vi ønsket å få Jordan i 45 minutter, og det var slutten (med Rice), og det tillot Calvin å være stille.

“De siste 12 månedene, hver gang jeg skrev et lagark to dager før en kamp, ​​har det endret seg, så nei (vi har ikke et sterkt lag).

“Vi har vært i stand til å føle at noen deler av laget har vært på full styrke de siste fire ukene, så spillerne har vært for sent eller i stand til å få dem etter europafinalen. På banen etter en skade eller mangel på konkurranse. trening.

“Jeg har alltid følt at vi måtte vokse i disse konkurransene når det gjelder valg, og det er derfor laget er så viktig.

“Vi klarte å gi de fleste spillerne tid på banen, og de fortjente det.”

Southgate gjentok Henderson Når du forklarer hvordan viktigheten av laget hans som leder smitter av hans innflytelse på sine yngre lagspillere.

“Vi har noen viktige karakterer i garderoben som viser lederskap. Ikke bare Kane og Henderson.

“Maguire, som Connor Cody, som senere ble kaptein på klubben sin. Kieran Tripper er en god leder.

“Garderoben trenger ikke mye stemme fra trenerne før en kamp. Det er som det gjorde for noen år siden. Du kan høre alle disse spillerne.