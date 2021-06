Gareth Southgate ‘Dynamic’ -krav for Liverpool Jurgen Globe har 27 millioner overføringsalternativer

Fordøyelsesfordøyelsen din i Liverpool for fredag ​​25. juni er her.

Gareth Southgate vet om Liverpool ‘Dynamic’

England-sjef Gareth Southgate har innrømmet at han er klar over “dynamikken” mellom Liverpool og landets landslag.

En betydelig del av det lokale Røde Tilhengere har lenge hatt et ubehagelig forhold til de tre Lions-fraksjonene, og de ønsker ofte å støtte de som er i opposisjon.

Southgate tiltok hard kritikk fra Liverpool-fans tidligere i år Trent Alexander-Arnold VM-kvalifiseringskamp for tre titler.

England-sjefen mener imidlertid det ikke er behov for en splittelse mellom klubben og landet, spesielt med tanke på spillerne.

“Det kommer alltid til å være litt mellom Liverpool og England, og jeg føler det,” sa han. “Jeg vet det.

“Min respekt for Liverpool Football Club er enorm. Jeg vet at det er en unik by med en virkelig stolt personlig identitet på grunn av sin utrolige fotballtradisjon, utrolige interesse for spillet og historien.

“Men jeg har spilt med England på Anfield, jeg har spilt med mange Liverpool-spillere i løpet av tiden min med England, og det kan være klubb og land – det trenger ikke å skilles.

“Liverpool-guttene vi var på laget er stolte av å spille.”

Jurgen Globes m 27m overføringsalternativ

Liverpool er ikke den eneste klubben som har spørsmål på laget når sommerovergangsvinduet åpner, noe som er uunngåelig, Skriver Andrew Beasley.

Hvilke deler av teamet må styrkes? Bør spiller A selges hvis spiller B kan erstatte ham? Hvor i all verden kommer alle disse ryktene fra? Dette er alle de riktige spørsmålene for dette året

De riktige problemene er kanskje ikke alltid de samme. Til Liverpool Og spesielt for deres treningspersonale, er den primære bekymringen for sommeren 2021 plasseringen av klubbens sentrale ryggrad og potensiell tilgjengelighet neste sesong.

Alle de tre spillerne som var installert i den posisjonen, fikk forferdelige skader under kampanjen.

Trioen Ben Davis, Knot Phillips og Rice Williams kan være med i J ன் rgen Klopps intensjoner om føderal forsvarsplikt i 2021/22, mens Ibrahim Conad signerte.

Neko Williams vekker også oppmerksomhet i sommer, og de røde vil kunne høre tilbud fra 10 millioner ms.

I teorien er det mer enn nok dekning for en stilling som krever to eller tre spillere, men med mer enn to måneder igjen i overgangsvinduet, er ingenting mulig på dette tidspunktet.

Det er garantert mange flere historier som forbinder midtboksen med trekk på den røde linjen i Merseyside, den siste av Børsemarked Og om Christian Romero.

Han er for øyeblikket utlånt fra Juventus i Atlanta, og det sies at de røde siste Champions League-motstanderne kan bruke sin mulighet til å selge Romero for øyeblikkelig fortjeneste.

Liverpool Argentina, som for tiden representerer sitt land i Copa America, er blant klubbene som sies å være interessert i å få den internasjonale signaturen.