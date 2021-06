Gareth Southgate: England-fans har lyst til å kritisere svarte spillere | England

Gareth Southgate treffer fanseksjonen mens England-spillere setter seg på kne foran ham Vennlig seier mot Østerrike Onsdag kveld på Riverside Stadium.

Rett før avsparka avskåret Southgate en sint mann etter at han ble møtt av et høyt poo med en antirasistisk gest. En natt ble Trent Alexander-Arnold skadet i låret på høyre side i sluttfasen – Southgate sa at han ville bli evaluert de neste to dagene – som en politisk melding som oppfordret manager til å beskytte spillerne sine og ikke se på kneppet. handling.

“Jeg hørte det,” sa Southgate. “Dette er ikke noe jeg ønsket å høre på vegne av våre svarte soldater fordi det føles kritisk til dem. Jeg tror vi har en situasjon der noen mennesker synes det er en uakseptabel politisk posisjon. Det er ikke grunnen til at spillerne gjør det. Vi støtter hverandre. Jeg er glad jeg ble overveldet av flertallet.

“Vi kan ikke benekte det at det skjedde. Jeg tror det viktigste spillerne våre trenger å vite er at alle lagkameratene og hele personalet er veldig støttende. Jeg tror flertallet av folk forstår det. Jeg tror noen mennesker ikke Jeg forstår ikke meldingen. Jeg tror vi får se det. “

Opptjent Buccaneer Saga England Å vinne med sitt første mål på internasjonalt nivå var på samme måte forvirrende. “Jeg forstår ikke hvorfor de gjorde det,” sa 19-åringen. “Jeg hørte noen fitter, noen applaus. Men du må be fansen forstå hvorfor de gjorde det.”

England var uten sentrale spillere imot ØsterrikeMå vente med å lære om Alexander-Arnolds kondisjon. Liverpool-forsvareren, en av de fire høyrebackene i Southgate-troppen, klatret nær heltid og var nær med tårer da han gikk rundt på banen.

England, som er vert for Romania i en ny het kamp på søndag, har seks spillere på beredskapslisten. Jesse Lingard, Ollie Watkins, Ben White, James Ward-Bruce og Ben Godfrey er alle utespillere som kan ha nytte av Alexander-Arnolds avgang.

“Vi må evaluere ham i løpet av de neste 24 til 48 timene,” sa Southgate. “Legeteamet vurderer det fortsatt. Vi må se. Det er ikke et godt tegn på at han kommer til å oppføre seg som han gjorde. Vi får se hvordan Trent er først, og så har vi kommet dit. Det er klart at det er ikke. “

Alexander-Arnolds skade er et annet problem for Southcott, som kanskje allerede er uten Jordan Henderson og Harry Maguire, mens England spiller Kroatia i åpningslaget. Henderson, som ikke har spilt siden februar på grunn av en hofteskade, har blitt satt utenfor siden Østerrike siden han følte seg dårlig i går morges.

“Vi håpet å få ham involvert i Jordan i dag,” sa Southgate. “Han var ikke veldig fornøyd med hvordan han hadde det i morges. Vi skannet ham for å være sikker. Det er ikke noe problem med skanningen slik at han kan begynne å trene igjen, men vi har bestemt oss for å få ham ut av spillet.”

Jack Graylish, som er tilbake fra skade, trengte is i kjeven etter å ha blitt byttet ut. “Jeg hadde en skade nylig, så å få 70 minutter under beltet er den perfekte uken,” sa Playmaker. “Det er ikke skinnsplitt, det er litt stressende for kjeven. Jeg er ikke bekymret. Jeg må fortsatt holde den på toppen for å helbrede den etter sport, det er derfor jeg legger is.”