Gareth Southgate kan ikke klandre Jordan Henderson for England i Euro 2020-finalen

Jordan Henderson vil ha all rett til å lide smerten ved ikke å vinne startplassen for England i Euro 2020.

Selvfølgelig spilte han et spill siden februar etter at hofteoperasjoner i løpet av kort tid kom, men kontroversielt marupiravecat mot Romania en måned, han er nå godt og virkelig tilbake.

Fans og eksperter var skeptiske til at han ville bli inkludert i Three Lions-troppen før kampen, da Gareth Southgate gjentok sin betydning, men insisterte på at han ikke var nok.

De tviler ikke lenger på det.

Englands Euro 2020-finale kom, det var deres første store finale siden 1966, det er umulig uten det Liverpool Kaptein.

Han ledet de røde til Premier League og Champions League-ære, en mann som trivdes under så høye forhold gjennom hele livet.

Den opplevelsen var ikke nok til å provosere Southgate til å starte ham mot Danmark, da West Ham hadde tillit til Declan Rice og Leeds Uniteds Calvin Phillips.

Et slikt resultat er å forvente. Fremfor alt, de to åpningskampene mot Kroatia og Skottland, fra South Gate nirvakittat utartiranai han forlot henne, og også for sitt land i Euro har ikke startet ennå.

Uten ham fra starten hadde ikke de tre løver nådd et eneste mål i turneringen før semifinalen. Hvis den ikke er ødelagt, må du ikke fikse den.

Imidlertid var resultatet nesten kostbart da England løp 90 minutter mot Dance with Rice og Phillips.

Helgen ble introdusert sent i ekstraomgang, og han burde ha vært noe mindre enn hans første internasjonale mål, men Henderson gjorde en umiddelbar innvirkning på å kontrollere midtbanen.

Uten tid til å gi ordre til lagkameratene, eksploderte England igjen og igjen med farlige en-mot-en-løp da de presset en vinner.

Da Harry Kane skjøt tre løver foran, satte han seg tilbake og så Southgate-siden spille ut.

Som han gjorde mot Tsjekkia, Tyskland og Ukraina.

En Champions League-vinner i 2019 og en Premier League-vinner i 2020, han er nå 90 minutter unna å vinne europamesterskapet i 2021.

Phillips og Rhys, på dette stadiet i livet, kan bare drømme om at han snakker av erfaring.

Mot Italia i finalen og med en midtbane bestående av Marco Verratti, Jorkinho, Manuel Locatelle og Niccol ப Parella, bør Henderson rett og slett starte.

Gjør ingen feil, midtbanespilleren er den beste tiden for klubben og landet uavhengig av søndagens resultat.

Det faktum at han gjør en slik innvirkning når han er begrenset til bare utseende fra benken, gjør kvaliteten hans enda mer verdsatt.

Jordan Henderson, her går du.