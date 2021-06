Gareth Southgate kan starte fire backer i midtstopperen med Luke Shaw i åpningsspillet i Euro 2021

Spiller Southgate forsvarere i ukjente roller?

Shaw spilte i tremanns backline for Manchester United forrige sesong da Ole Gunner Soulscare endret forsvar og ba ham om å trekke seg. Tillater ham å spille inne.

Walker har tidligere spilt som et midtpunkt, spesielt da han dannet Englands forsvar med Maguire and the Stones ved verdensmesterskapet for tre år siden. Manchester City-forsvareren har farten til å komme ut av trøbbel når han møter en rask motstander. Pep Cardiola brukte ham som senter, men ikke på bakerste fire.

Reese James har utmerket seg som vingback i Champions League-finalen, og har spilt en back, men han sies å kunne følge Walker komfortabelt som en midtstopper, med tanke på hans defensive oppdrag.

Hvem er partneren med John Stones?

Ben White er den siste oppkallingen til 26-mannstroppen etter at Trent Alexander-Arnolds lårskade mot Østerrike slo ham ut av turneringen. Som ulvskaptein Connor Cody eller Aston Villa’s Tyrone Mings, kan han spille i en flatback-firer.

“Vi er klare til å dra hva lederen vil,” sa Cody. “Spiller i verdensklasse spiller for sine klubber på forskjellige måter, og vi prøver å forene oss på forskjellige måter. Det er bra for oss hvis manageren ønsker å komme videre på noen måte.”

“Vi har forskjellige stiler, angrep og midtbane, vi kommer fra forskjellige klubber og spiller på forskjellige måter. Vi kommer hit for å endre så mye vi kan det vi gjorde i forrige uke, og vi jobber hardt med å trene hver dag for det.

“Som forsvarere vet vi, vi blir her for å hjelpe så mye som mulig. Alt som plager oss er at laget går fremover og har en god kamp.”

Festes eller vri hele ryggen?

Southgate har tre høyrebacker og to venstrebacker, og de har alle et argument til å begynne med, og alle fem har hatt gode sesonger på klubbenivå. Det virket som en rett kamp mot venstre side, men å spille Shaw som en midtstopper kunne få dem begge på banen samtidig.

Silvell viste sin betydning ved å ryke Chelsea til FA Cup-finalen og returnere ved å vinne Champions League i Porto, mens Shaw har presset seg tilbake i England-troppen med sin form denne sesongen.

James spilte en viktig rolle i Chelseas seier, og bekreftet kravet om en startrolle med England, mens Tripier og Walker var på høyrebacken som Southgate hadde stolt på hele sesongen.

Trenger du å skynde Maguire igjen?

Den oppmuntrende nyheten er at Maguire gjør noe utendørsarbeid på den britiske siden i St George’s Park, og gjenoppretter etter skade på ankelbånd for en måned siden. Han ser ut til å ha savnet Kroatias åpner og vil bli evaluert daglig for å se når han kan komme seg.

Han har en enorm tilstedeværelse i England-backline, men å gi ham inn før han er klar, kan sette ham i fare for å bryte og ikke være tilgjengelig for hele turneringen. Han vil gi Southgate og spillerne et stort løft ved å gå tilbake til utslagsfasen.

“Vi snakker med ham hver dag,” sa Cody. “Han er en stor del av dette laget og en flott person rundt leiren. Vi vet at han har den erfaringen i store kamper og turneringer for Manchester United-laget. Det er ekkelt å være inne når du blir skadet. Stor H er ikke annerledes, så vi forstår frustrasjonen der. ”