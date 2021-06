Gary Neville ber Liverpool-spillere om å avslutte Diego Jotta Cristiano Ronaldo-kampen

Fordøyelsesfordøyelsen din i Liverpool søndag 20. juni.

Gary Neville fremhever Liverpool-spillere når han starter England-anmeldelser

Gary Neville mener England har gått glipp av Trent Alexander-Arnolds kreativitet mot Skottland.

Neville mener England burde ha ekko holdningen til å vinne pokalen Liverpool – I hvilken Alexander-Arnold Det er en viktig del – bakspiller Reese James og Luke Shaw skaper muligheter.

“Det var en strålende opplevelse for England,” sa Neville. “(Skottlands midtbanespillere) Gilmore, McKinney og McGregor hadde det bedre enn de engelske midtbanespillere.

“Ikke bare det, men Tyrney og McDomney i ryggen er flinke til å føre ballen fra baksiden til midtbanen.

“Calvin Phillips er ikke så god på ballen, eller det er teknisk sett litt bedre å akseptere ballen som Gilmore. Men jeg kan ikke se England forandre seg.

Diego Jotta bistår Cristiano Ronaldo i det tøffe nederlaget mot Tyskland

Diogo Jotta kunne ikke forhindre Portugal i å lide et knusende nederlag mot Tyskland i Euro 2020.

Cristiano Ronaldo kunne ikke skjule hatet da Jotha kom overskrifter i Portugals første kamp Liverpool I de første fem minuttene av spillet velger angriperen å skyte i stedet for å gå videre til Juventus.

Imidlertid gjorde 24-åringen raske korreksjoner under Portugals kamp mot Tyskland, og kontrollerte en utmerket pasning fra Bernardo Silva før han enkelt tappet Ronaldo.

Jotas utmerkede kontroll og visjon har blitt rost av Liverpool-supporterne, som føler at deres fremover er blitt urettferdig behandlet for hans ungarske opptreden.

Jotta trakk en tilbake for Portugal sent, men kunne ikke forhindre et tøft 4-2-nederlag.

Marcus Banks har hele historien her.