Gass: Norge tilbyr det største antallet lisenser

Norge endrer melodi. Tirsdag 16. januar 2024 annonserte det skandinaviske landet registrering av nye olje- og gasslisenser med sikte på å garantere sin energisuverenitet.

Vayu: Norge ønsker å beskytte sin posisjon på den internasjonale scenen

Norge bestemte seg for å levere 62 lisenser for offshore olje- og gassleting Det markerer et vendepunkt i sin søken etter energiautonomi. Etter krigen i Ukraina har det skandinaviske landet blitt den ledende leverandøren av naturgass til europeiske land og den 3. største på verdensbasis. Disse tillatelsene, fordelt mellom Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, tar sikte på å etablere landets energisuverenitet i et usikkert internasjonalt miljø. Energiminister Terje Ösland ønsket å begrunne og understreke viktigheten av denne tilnærmingen i en pressemelding: » Dette er viktig for arbeidsplasser, verdiskaping og for å sikre at Norge forblir en bærekraftig energileverandør til Europa. »

Denne strategiske ekspansjonen har ført til store aktører i energisektoren (21) som Aker BP, TotalEnergies og Shell. Det var Norsk Oljeselskap Equinor utstedte imidlertid det høyeste antallet tillatelser: 39 lisenser. Dette initiativet fra den norske regjeringen har, ikke overraskende, blitt godt mottatt av selskapet, som det fremgår av talspersonens uttalelse: » Disse nye lisensene er et viktig skritt mot å nå våre mål om energiautonomi og lederskap i det europeiske markedet. »

Et strategisk skifte som ikke var enstemmig

Også presentert av den norske energiministeren 9. januar 2024, en avtale om å utvinne leting og utvinning av viktige metaller som kobolt, kobber eller sink under havet i et område lik Italia. der Norge Den håper å redusere europeernes avhengighet av Kina, verdens ledende leverandør av metallet.

Norges streben etter energiautonomi er imidlertid ikke enstemmig. Tildelingen av disse lisensene representerer en radikal endring fra det skandinaviske landets side og er ikke uten konsekvenser for miljøet. Miljøorganisasjoner som WWF og Naturvernforbundet var raskt ute med å gi uttrykk for sine bekymringer om den potensielle påvirkningen av disse gårdene på miljøet.