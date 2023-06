Gasspedal, det grønne alternativet til bilen

Stadig flere belgiere velger å sykle til jobben. De beste eksemplene på alternativ pendling for både arbeidere og sykkelentusiaster, disse to transportformene er like i mange aspekter, men forskjellige i andre. Vi forklarer…

Klassisk sykkel eller elektrisk treningssykkel?

Kombinert elektrisk assistanse… forskjellig kraft

For å oppsummere: det kan sies at alle pedaler er e-sykler, men ikke alle e-sykler er pedaler. Begge girkassene har faktisk elektrisk assistanse, men kraften er ikke den samme. En pedalsykkel er en sykkel med mer enn 250 watt effekt, som lar brukeren nå hastigheter på opptil 45 km/t når elsykkelen «bare» beveger seg med en maksimal hastighet på 25 km/t. Dette betyr at gasspedalen faller inn under kategorien scootere og må registreres. Bruker må ha førerkort (bil eller motorsykkel) og bruke hjelm. Litt ekstra: Du kan sykle på sykkelstier og på veier der toppfarten er begrenset til 50 km/t. Noe som vil spare deg for mye tid…som bringer oss til vårt andre punkt.

To ideelle bilalternativer for passasjerer… avhengig av avstanden

Takket være deres høyere hastighet lar gasspedalene deg tilbakelegge en større avstand og mye raskere. Bor du i utkanten av Brussel, 20 kilometer fra jobben din, eller rett og slett langt fra alternativ offentlig transport? Gasspedalen er ideell for turer på mindre enn 25 km, den vanligste distansen for syklister. Her vil du kun stole på deg selv for dine daglige reiser. Men ikke alle har nødvendigvis fysisk form eller tid til å foreta disse turene på elsykkel, og enda mer på en «klassisk» sykkel. Derfor er det i din beste interesse å foretrekke fart fordi du kommer raskere, tidligere, uten å være utslitt før du i det hele tatt starter dagen.

Pedal Strommer Speed

Skattefordel for arbeidstakere og arbeidsgivere

Mens det blir mindre interessant å fortsette å velge firmabil, spesielt hvis den ikke er 100% elektrisk. Både brukere og arbeidsgivere har interesse av å fremme bruken av elsykkel. Eventuelle bedriftsutgifter (kjøp, leie, utvikling, terminaler, utstyr osv.) som er laget for å oppmuntre til sykkelbruk, kan dra nytte av 100 % skattefradrag! Således ga én av tre belgiske arbeidsgivere (29 %) sykkelgodtgjørelse til ansatte som reiser på sykkel i 2022, sammenlignet med bare 16 % i 2017. Skattefritak per arbeidstaker er denne godtgjørelsen satt til €0,27/km med maksimalt 40 km om dagen.

En annen måte å reise på

Skatt, en tur på jobb… Det vi glemmer å nevne er at elsykler også brukes i helgene for å reise på ferie og kose seg med sykling. En enkel elsykkel eller en pedalakselerator, som begge lar deg reise annerledes, oppdage Belgia eller sykle rundt feriemålet ditt, i ditt eget tempo og uten å bli sliten.