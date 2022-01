Gassprisen faller, men fortsatt veldig nervøs

Naturgassprisene i Europa ser fortsatt ut som en berg-og-dal-bane fredag. Etter at den nederlandske referanseprisen passerte 100 euro per megawatt-time, falt den kraftig fredag ​​ettermiddag, under 90 euro. Nyheter om en mulig økning i produksjonen fra det nederlandske hovedgassfeltet har presset prisene.

Kunngjøringen satte en stopper for et rush som fikk gassprisene i det nederlandske futuresmarkedet, som er en referanseindeks i Europa, å stige med 30 % denne uken.

Gasunie, direktør for Offshore Gas Network, kunngjorde at i løpet av 12-månedersperioden fra september til september skulle produksjonen fra Groningen-feltet nå 7,6 milliarder kubikkmeter, mens tidligere prognoser rapporterte 3,9 milliarder kubikkmeter.

Imidlertid vil utnyttelsen av disse reservene senere bli stoppet på grunn av de mange jordskjelvene forårsaket av flere tiår med gassutvinning.

Gassprisene har steget kraftig de siste månedene på grunn av fallende varelager i Europa og geopolitiske spenninger.