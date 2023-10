Gassprisene hopper 15 % og oljeprisen 5 % etter Hamas» angrep på Israel

Oljepriser og Gass Oljeprisen steg mandag etter overraskelsesangrepet fra den palestinske islamske bevegelsen Hamas i helgen mot Israel, midt i markedets bekymringer om eskaleringen av den geopolitiske situasjonen og avbruddet av forsyninger som kommer fra Iran og passerer gjennom dette landet.

Rundt klokken 15:00 GMT (17:00 Brussel tid) steg prisen på et fat Nordsjø Brent-olje, for levering i desember, 3,95 % til 87,92 dollar. Prisen på US West Texas Intermediate (WTI)-olje for levering i november steg 4,23 % til $86,29.

Begge globale referanseindeksene for svart gull steg en kort stund med mer enn 5 %, med Brent-olje som nådde $89,00 per fat.

For hans del, prisen Gass Han hoppet også. Nederlandske TTF-futures, regnet som den europeiske referansen, steg med rundt 15,87 % til 44,30 euro per megawattime, og returnerte til sine høye nivåer i slutten av september.

På oljesiden ble dette kjøpsmomentumet drevet «av investorer som la til en geopolitisk risikopremie til prisen og ny etterspørsel etter forrige ukes skarpe korreksjon», forklarer Ole Hansen, analytiker i Saxo Bank.

Frykt for forsyningsavbrudd førte også til at oljeprisen steg. GassImidlertid, som Michael Hewson fra CMC Markets bemerker, har disse endringene ennå ikke blitt realisert.

Krigen har så langt etterlatt nesten 1300 døde, ifølge offisielle rapporter fra begge sider. Den israelske hæren beordret mandag å innføre en «fullstendig beleiring» av Gazastripen, som kontrolleres av Hamas-bevegelsen, på den tredje dagen av et plutselig og omfattende angrep iverksatt av den palestinske islamske bevegelsen.