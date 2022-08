Gassstøt knyttet til Ukraina-krigen gjør forretninger i Norge

Gassboomen presser handelsoverskuddet til Norge, den største eksportøren av hydrokarboner i Vest-Europa, til ny rekord.

Norges handelsoverskudd slo rekordhøyt i juli Prisene på naturgass vil stige Ifølge offisielle tall som ble offentliggjort mandag, var det forårsaket av den russiske invasjonen av Ukraina. Norges handelsoverskudd var på 153,2 milliarder kroner (15,6 milliarder euro) forrige måned, og slo den forrige rekorden i mars (138,1 milliarder kroner).

Gasseksporten – Norge er Vest-Europas største eksportør av hydrokarboner – mer enn firedoblet seg på et år til 128,4 milliarder kroner, rekord igjen knyttet til høyere priser. «Tilstopping og kollaps av gassrørledning Nordstrøm 1Gassforsendelser fra Russland til Europa bidro til å presse gassprisene til rekordhøye i juliDet kommenterer SSBs statistiker Jan Olav Rørhus i en uttalelse.

Norge erstatter Russland

Eksporten, generelt sett, nådde en all-time high på 229 milliarder kroner, 0,4% mer enn i mars, sa SSB. Dette er et resultat av økt salg av olje, men også strøm, metaller og fisk.

Les merI Frankrike forbereder industrifolk seg på russiske gasskutt

Mens europeiske land forsøker å bryte sin energiavhengighet av Russland i kjølvannet av krigen i Ukraina, produserer Norge med full kapasitet for å dekke deler av sine behov. Før konflikten sto Norge for 20 til 25 % av gassbehovet til EU og Storbritannia, mot 45 til 50 % for Russland.

Se mer – Brussel anklager Russland for å finne unnskyldninger for å kutte gassen