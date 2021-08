Gates & Bezos Fund investerer i den børsnoterte sjeldne jordgruven

Hovedinvestorene inkluderer Breakthrough Energy Ventures, et rent teknologi -kapitalfond ledet av Bill Gates, og sponsorene inkluderer Bloomberg, Bezos og Softbank -leder Masayoshi Sun.

Copold har også støtte fra Norges statlige energiselskap Equinor og Silicon Valley venturekapitalfirma Andrews Horowitz.

Koplt House-sjef Kurt House sa: “Diskotekregionen har vært vitne til sjeldne hendelser i jordens historie, noe som resulterte i opprettelsen av batterimetallforekomster i verdensklasse.

“Copolds teknologi er godt egnet til å oppdage nye ressurser på Dispo. Vårt bibliotek med analytiske verktøy, Machine Prospector, vil hjelpe oss med å utnytte forskningskapital effektivt og øke våre funnmuligheter på Disco-Nusuak.”

Boe Stenzcard, administrerende direktør i BlueJay, sa: “Denne avtalen er en vinn-vinn-situasjon for BlueJoy.

“I tillegg beholder Bluejoy egenfinansieringsmuligheten for å opprettholde 49 PC-eierskap til produktet og gir muligheten for eksterne offentlige investorer til å investere hos et privat investeringsselskap av denne størrelsen.”

