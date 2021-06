Gavin Ellis: Treks i media utbetalingen decap

Kommentar: Av Gavin Ellis, Visninger fra Knightley

Jeg har lest tebladene nederst i online abonnementskoppen.

Noen interessante internasjonale statistikker som forteller min formue har hjulpet.

Mønsteret nederst i pokalen er at den best betalte begivenheten som en vinner tar med det amerikanske markedets egenskaper ikke vil gjentas i det New Zealand-markedet lenge.

Hvis vi følger det amerikanske eksemplet på stor suksess New York Times Og Washington Post, New Zealand Herald (Det er abonnementsleder i New Zealand med over 110.000 online premiumabonnenter) vil suge opp de fleste som er villige til å betale for sine nyheter.

I USA har 21 prosent betalt for elektroniske nyheter de siste 12 månedene, og mer enn halvparten abonnerer. New York Times Eller Washington Post Mindre enn en fjerdedel for lokale eller regionale steder.

Tungvekter i Storbritannia – Telegraph, Times, Og Verge – Bestill 55 prosent av den betalte online markedsplassen, og den minste prosentandelen av briter som er villige til å betale (bare 8 prosent) vil ikke se på å betale for flere papirer fra næringskjeden.

Imidlertid er det statistikk i den siste digitale nyhetsrapporten fra Reuters Institute som antyder at de får vinnere. Vi kan følge den skandinaviske opplevelsen.

Norsk modell

I Norge betaler over halvparten av befolkningen for nyheter på nettet, med tre store nasjonale titler som befaler et betydelig abonnentpublikum mellom seg, men også regionale og lokale nyhetssider. Omtrent halvparten abonnenter tar VG, Uptonboston Eller Doppleted Men nesten 60 prosent abonnerer nærmere hjemmet.

I Norge, ifølge en Reuters-undersøkelse, er lokale aviser den ”must-go” kilden for politikk (71 prosent), kriminalitet (73 prosent), koronavirusnyheter (53 prosent) og gjør og ikke må (46 prosent).

“Forskningen vår i år viser også forholdet mellom enkeltpersoner knyttet til lokalsamfunnet og lokale nyhetsforbruk,” heter det i rapporten. “Respondenter i både Østerrike og Sveits er blant de landene som føler seg sterkest forbundet – som Norge – det er landene der lokal nyhetsforbruk er høy og verdien av lokale aviser er mest oppfattet …

“Ikke noe av dette er å si at utgivere i høyt tilknyttede land ikke blir berørt av den digitale krisen,” sa han. Vi ser blinde flekker og tilbakegang i de fleste markeder, men det faktum at lokalaviser i Norge fremdeles blir verdsatt for sin lokale avispakke med forskjellige informasjonstjenester, gir en sterk mulighet til å tvinge folk til å betale for nyheter på nettet. ”

New Zealand har tradisjonelt fokusert på et regionalt og lokalt fokus på nyheter. Det er historiske grunner til det. Transport var vanskelig i løpet av opprettelsen av avisindustrien og terrenget i landet er dyrt.

Aviser ble opprettet rundt regionale og lokale befolkningssentre. Selv om de ikke kjøper det hver dag, kan folk flest fortelle deg navnet på lokalavisen. Dette er en annen historie som kan sendes gratis.

Etter korte forsøk på private foretak ble kringkasting statlig og nyhetsadministrasjon sentralisert. Spesielt nettverksteknologi bekreftet fjernsynets nasjonale fokus.

Nærmere nasjonaldagen

Vi har ikke en nasjonal dagsavis. Det var veldig nært der vi kom fra National Business Review Daglig femårsperiode fra slutten av 1980-tallet. Prøver å fly etter et tiår New Zealand Herald Innenfor Wellington og South Island (Herredømme Fløy kort til Auckland) Uholdbare dyre øvelser på grunn av fallende inntekter og økt internettbruk.

Og i alle fall Herald Ekstra kjøp for de fleste kjøpere på disse sentrene, ikke et alternativ.

Som de fleste land, er New Zealand på vei inn i den digitale tidsalderen ved å betale for nyheter. Det finnes mange forskjellige typer abonnementer i det elektroniske nyhetsmarkedet, men det mest åpenbare (og det høyeste i antall) er Powell.

New Zealand Herald Pavals hadde den første fordelen innen transport i det daglige markedet for offentlige nyheter (National Business Review Alt som er verdt å lese på nettstedet, hadde for lenge siden introdusert dyr og uovervinnelig betaling). Det er også den største regionale befolkningsbasen.

Så selv om det gjør det veldig bra med premiumabonnementene, er det en selvfølge å sette tittelen der med de fleste titlene som tar vinneren. New York Times, Washington Post Og Storbritannia Daily Telegraph.

Materiellabonnementet har ennå ikke tatt av, men det kommer i en eller annen form. Den mottar for øyeblikket støtte fra en pågående donasjonsstrategi, men er svært begrenset når det gjelder bidrag til kontantstrøm. Det er avhengig av velvilje, og det er ingen reell skade å donere. Hvordan det klassifiserer abonnementsstrategien vil være nøkkelen til suksess eller fiasko.

Hvis den selger seg selv gjennom en nasjonal nyhetstjeneste som betjener over hele landet, kan den komme på andreplass. NZME følger allerede den strategien Herald Merke. Etter den amerikanske / britiske modellen kunngjorde banken i New Zealand planer om å gjøre den i november i fjor Herald “New Zealand Herald”, blant annet ved å gi nytt navn til sine regionale titler – Bay of Plenty Herald, Rotorua Herald, Hawks Bay Herald Og så videre.

NZME har en første-tre fordel

Hvis den amerikanske / britiske modellen fungerer her, har NZME en klar førsteklasses fordel. Imidlertid, hvis det New Zealand markedet ikke gjør det samme, kan tingene fange den samme følelsen som de uttrykker seg i Norge. Hvis den bruker arvverdien til sine regionale titler som abonnentmerker, vil den være mer vellykket enn en haug med JAFAer som spiller raskt og løst med en lokal maestro som har eksistert i over et århundre.

Dette betyr ikke en samling av separate nyhetssider som kan være et mareritt å administrere. Teknologien er nå smart nok til å lage individuelle og gruppetilbud etter behov. Å vises som et eget nettsted kan faktisk være en delmengde av produkter bestemt av algoritmene.

Hensikten kan være å besøke Canada Globe and Mail (En gang utgiveren New Zealand Herald Konsernsjef Philip Crawley). Den har utviklet kunstig læringsteknologi kalt Sophie, som muliggjør automatisering og optimalisering av flere publiseringsbeslutninger rundt lønnsveggen.

For eksempel kan den bestemme hvilken Govt-19-informasjon som skal plasseres bak lønnen og hva som skal gis gratis for alle å få tilgang. Det er en kraftig motor som nå brukes av 11 forskjellige forlag i 50 utsalgssteder.

Bladene nederst på koppen min forteller meg at regional og lokal merkevareidentitet vil spille en nøkkelrolle når de store nyhetsorganisasjonene som betaler for abonnementskonkurransen, går på hodet.

Tiden vil vise om koppedråpene mine er bedre til å forutsi fremtiden enn noens skrivebordskopp på NZME. Hvis jeg har noen fordel, vil jeg lage den fineste koppen Taylors of Horoget Yorkshire Tea.

Dr. Gavin Ellis Ph.D. i politiske studier. Han er mediekonsulent og forsker. Tidligere sjefredaktør for The New Zealand Herald, har han en bakgrunn innen journalistikk og kommunikasjon – inkludert redaksjonelle og utøvende roller – i mer enn et halvt århundre. Dr. Ellis publiserer en blogg Visninger fra Knightley Denne kommentaren ble først publisert og gjenutgitt med tillatelse av Asia Pacific Report.