Gavin og Stacey -stjernen Matt Horn jukset på døden og giftet seg med kjæreste i Norge tre år senere

Gavin og Stacy -stjernen Matthew Horn giftet seg med kjæresten sin i luksus – noen år senere ble han truffet av et tog og slapp unna døden.

Skuespilleren, 43, ble tidligere denne måneden gift med den 27 år gamle scenografen Selena Bassili på en vakker måte i hjemlandet sitt.

6 Gutten giftet seg med kjæresten sin i Norge

6 Paret giftet seg ved en kjærlighetsseremoni i Oslo

6 Favorittvisninger fra Bash ble delt på Instagram Kreditt: Instagram

Det har ikke vært tre år siden Matthew mirakuløst overlevde å bli truffet av et fartstog etter en natt i en Nottinghamshire -boble, men nå er han alltid elsket og fornøyd med sin nye kone.

Den intime seremonien fant sted på den 15 mål store eiendommen til et herskapshus fra 1930 -tallet i Oslo, hvor Selena la ut opptak av den elegante Scandy Bash på Instagram – utvekslet løfter i en fantastisk skogsmiljø sett av venner og familie.

Den intime seremonien fant sted på den 15 mål store eiendommen til et herskapshus fra 1930 -tallet i Oslo, hvor Selena la ut opptak av den elegante Scandy Bash på Instagram – utvekslet løfter i en fantastisk skogsmiljø sett av venner og familie.

Selena og Matthew slo seg først sammen i juli 2019, og Gavin og Stacey, som de begge jobbet med, ble fotografert og kysset på Burger King i en pause under filmingen til julespesialen.

De har jobbet sammen om en rekke prosjekter, inkludert krimkomedie Agatha Rice og flere kortfilmer.

Flere måneder senere ble paret offentliggjort i november 2019 på et veldedig teaterarrangement i London.

Etter et ni måneders forlovelse, skilte Matt seg fra sin tidligere skuespillerinne Evelyn Hopkins i oktober 2018.

To måneder senere var Matt heldig som var i live da han ble påkjørt av et tog nær en planovergang i landsbyen Burton Joyce.

Han ble behandlet av paramedikere etter hendelsen i desember 2018, da han gikk til foreldrenes hus etter en kveld ute på en lokal bar.

Matt avslørte senere at moren Kleinis døde under krasjet, og at “hodet hans var andre steder”. Han døde i 2019, og morens død “vil forandre et dypt liv.

6 De bandt knuten foran venner og familie Kreditt: Instagram

6 Paret møttes igjen i 2019

6 Matt overlevde en togulykke i slutten av 2018 Kreditt: Rex Features

Gavin og Stacy -stjernen Matthew Horn jukset i hjel etter å ha blitt truffet av et tog etter en hektisk natt i sin lokale boble