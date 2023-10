Gaza er langt fra det israelske militærets eneste bekymring

Fysisk og militært å gripe inn i Gaza er et absolutt mareritt, som uunngåelig forårsaker store tap i begge leirene, spesielt i offentlighetens øyne. På IDFs side indikerte søndag å vente «En politisk beslutning” et «krigskabinett» dannet av statsminister Benjamin Netanyahu og en del av opposisjonen. «La oss forhandle på politisk nivå» kunngjorde hans talsmann Richard Hecht, mens Mr. Netanyahu lovet»Bli kvitt Hamas«Han påsto blokkering av veier og adkomstveier i sør, sammen med støttende fotografier.

5000 gravide kvinner

Bombingen fortsatte gjennom hele helgen, hvis format gjenstår å bli definert for å lette fremtidig bakkeintervensjon. I følge Tomer Barr, sjef for det israelske luftvåpenet, «Aggressiv tilnærming«IDFs luftoppdrag er spesifikt»Spillere garanterer muligheten til å gripe effektivt inn på bakken«.

Etter en uke med intens bombing har rundt en million mennesker allerede blitt fordrevet i Gaza, ifølge FN, «Den gjentok bestemt israelske ordre om å evakuere 22 sykehus som behandler mer enn to tusen pasienter i det nordlige Gaza«. hvilken prosedyre er ensbetydende med å pålegge dem»En dødsdom«. For ikke å glemme rundt fem tusen gravide kvinner som er i sin siste måned av svangerskapet, uten skikkelig infrastruktur og dermed utsatt for alvorlig helserisiko.

126 gisler ble bekreftet

Nylige rapporter fra Gazas helsedepartement indikerer at minst 2400 palestinere har blitt drept og 9200 skadet siden krigen startet. Mer enn 1400 mennesker døde, inkludert 286 soldater på israelsk side. Søndag kveld kunngjorde hæren at den hadde identifisert 126 gisler i hendene på Hamas, mens hundrevis av mennesker var savnet og likene til israelske ofre alle var uidentifisert.

Hamas kunngjorde lørdag at 22 israelske og utenlandske gisler var drept i tunge IDF-angrep. Å redde fangene i live lover å bli komplisert. Flere utenlandske land har tilbudt seg å fungere som meklere, men Tzachi Hanegbi, den israelske regjeringens nasjonale sikkerhetsrådgiver, utelukket alle samtaler med Hamas på søndag, og anså det av bordet.Med en fiende sverget vi å ødelegge«.

«Vi var i ly og våre naboer skrev til oss: «Terrorister er i huset vårt, de skyter mot oss».

Libanon angrep

Israel kan ikke fokusere sin oppmerksomhet og sine styrker på Gazastripen. I helgen ble landets fryktede smitteeffekt gradvis bekreftet. De fleste av de store byene på den okkuperte Vestbredden har vært gjenstand for demonstrasjoner av solidaritet med Gaza, som nesten regelmessig fører til sammenstøt med de israelske væpnede styrkene. Den 17 år gamle palestineren som ble drept søndag bringer til 56 antallet palestinere på Vestbredden siden starten av konflikten, som nå er fra Libanon.

Hizbollah, som opprinnelig var noe tilbaketrukket, sverget å gå til krig i tilfelle en langvarig konflikt i Gaza før de satte i gang en rekke angrep mot Nord-Israel. Søndag indikerte Hamas at tre militante var drept som infiltrerte Israel fra Libanon og at rundt tjue raketter var blitt avfyrt mot stedet. Som et tegn på den fryktede eskaleringen er det nå satt opp en 4 km lang «forbudt sone» som er forbudt for sivile langs den libanesiske grensen, som også er aktiv i nabolandet Syria. Etter å ha målrettet flyplassene i Damaskus og Aleppo, bombet IDF igjen vestlige Syria etter at et luftalarm ble utløst i Golan. Denne flerfrontskonflikten, allerede dødelig, vekker mer enn noen gang frykten for en regional konflikt og frykten for direkte intervensjon fra Iran.

«Paranoid og nevrotisk» føler Israel seg truet fra alle kanter