Gazprom stanser gassforsyningen til det bulgarske og polske selskapet PGNiG fra i morgen

Det russiske selskapet Gazprom vil slutte å levere gass til den polske gruppen PGNiG fra klokken 08.00 onsdag, informerte han ham tirsdag, sa det polske selskapet. Den bulgarske regjeringen kunngjorde også at de ville stanse Gazprom-leveransene. Moskva hevder å betale i rubler, men den polske gruppen nekter.

PGNiG, som mottar russisk gass gjennom Yamal-rørledningen, sa at de ville saksøke for kontraktsbrudd.

I fotsporene til Tyskland og Østerrike avviste Polen torsdag en forespørsel fra Russlands president Vladimir Putin onsdag.

Gazprom stanser gassforsyningen til Bulgaria fra onsdag.

Tirsdag, bare minutter før Warszawa ble bekreftet, sa Gazprom Polen at de var «forpliktet til å betale for gass i samsvar med den nye tariffprosedyren».

To tredjedeler eller 10 milliarder kubikkmeter gass forbrukt i Polen blir levert av Russland under Yamal-traktaten. Imidlertid, ifølge PGNiG, har diversifiseringen av energiressurser i Polen de siste årene gjort det mulig å sikre landets energisikkerhet og sette en stopper for Yamal-avtalen.