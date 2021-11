Gazprom truer med å stenge gassen til Moldova innen 48 timer

– Fristen for betaling (mandag) er 22. november. I dag kunngjorde Gosbrom til Moldova at gassforsyningen til Moldova vil bli suspendert innen 48 timer, i samsvar med vilkårene i avtalen, sier Sergei Kubryanov, en talsmann for en russer. TV-stasjon. NTV-stasjon.

“Gosprom er dypt skuffet over at Moldova ikke har oppfylt sine kontraktsmessige forpliktelser,” la han til.

I slutten av oktober utvidet Moldova og Gazprom avtalen til fem år etter uker med intense forhandlinger.

Herr Kubrianov gikk med på å signere avtalen med Gosbrom på mandag, på betingelse av at Moldova betaler sine fakturaer i sin helhet og i tide.

Moldova, hjem til 2,6 millioner mennesker mellom Romania og Ukraina, mottar tradisjonelt gass fra Russland via den pro-russiske separatistregionen Transnistria og Ukraina.

Men det oppsto problemer da avtalen ble forlenget med en måned etter Gasproms prisøkning i oktober, som den moldoviske regjeringen anså som «urimelig og urealistisk» for et av de fattigste landene i Europa.

Truet av mangel, opprettet Chisinau en unntakstilstand etter uavhengighet i 1991, slik at det kunne kjøpes gass fra Polen.

Moldova er delt mellom tilhengere av forsoning med den tidligere sovjetrepublikken, Moskva, og de som ønsker å bli med i EU.

Eksperter hevder at Moskva økte sine tollsatser for å straffe Chisinau etter valget i 2020 av pro-europeisk president Mia Chandu.

Moskva anklaget på sin side Chisinau for å foreta sene betalinger og true med å stenge rørledningen dersom den nye kontrakten ikke ble signert.

Kreml har avvist muligheten for geopolitisk press på Moldova, og hevdet at det kun er et spørsmål om forretninger.

Denne mangelen i Moldova oppsto på bakgrunn av stigende gasspriser i Europa, med noen land som skyldte på Moskva.